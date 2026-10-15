به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین جشنواره پسته دهستان بهادران از ۲۱ مهرماه در مجموعه ورزشی شهدای بهادران آغاز شد و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، موسیقی و برنامه‌های طنز، میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

محمد رستگاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، به همراه سید علیرضا سالارحسینی معاون گردشگری این اداره‌کل، از بخش‌های مختلف جشنواره بازدید کردند و در جریان ظرفیت‌ها و برنامه‌های این رویداد قرار گرفتند.

این جشنواره با محوریت معرفی محصول پسته و توانمندی‌های بومی منطقه بهادران، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی شهرستان مهریز و پیوند میان تولیدات محلی و گردشگری فراهم کرده است.

مراسم اختتامیه این جشنواره امروز، پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برگزار می‌شود.

انتهای پیام/