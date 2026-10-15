۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۷

جشنواره پسته بهادران امروز به کار خود پایان می‌دهد

جشنواره پسته بهادران امروز به کار خود پایان می‌دهد

نخستین جشنواره پسته دهستان بهادران شهرستان مهریز با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، فرهنگی و گردشگری این منطقه برگزار شد و امروز، پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه، به کار خود پایان می‌دهد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین جشنواره پسته دهستان بهادران از ۲۱ مهرماه در مجموعه ورزشی شهدای بهادران آغاز شد و با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، موسیقی و برنامه‌های طنز، میزبان علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

محمد رستگاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان یزد، به همراه سید علیرضا سالارحسینی معاون گردشگری این اداره‌کل، از بخش‌های مختلف جشنواره بازدید کردند و در جریان ظرفیت‌ها و برنامه‌های این رویداد قرار گرفتند.

این جشنواره با محوریت معرفی محصول پسته و توانمندی‌های بومی منطقه بهادران، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی شهرستان مهریز و پیوند میان تولیدات محلی و گردشگری فراهم کرده است.

مراسم اختتامیه این جشنواره امروز، پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه، از ساعت ۱۶ تا ۲۲ برگزار می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072302500
علیرضا شاکر اردکانی
دبیر مهدی ارجمند

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