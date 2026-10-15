۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۹

برگزاری همایش گردشگری به همراه رونمایی از لوح ثبت گویش قمی

برگزاری همایش گردشگری به همراه رونمایی از لوح ثبت گویش قمی

همایش گرامیداشت روز جهانی گردشگری با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ اکبر بهنام‌جو، استاندار قم؛ محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث‌معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ جمعی از مسئولان استانی و ملی؛ فعالان بخش خصوصی تأسیسات گردشگری و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم برگزار شد.

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کد خبر 1405072302503
دبیر مهدی نورعلی

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