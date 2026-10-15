برگزاری همایش گردشگری به همراه رونمایی از لوح ثبت گویش قمی

همایش گرامیداشت روز جهانی گردشگری با حضور انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ اکبر بهنام‌جو، استاندار قم؛ محمد منان رئیسی، نماینده مردم قم، کهک و جعفرآباد در مجلس شورای اسلامی؛ علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت و حریم آثار، حفظ و احیاء میراث‌معنوی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی؛ بهزاد احمدی فارسانی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم؛ جمعی از مسئولان استانی و ملی؛ فعالان بخش خصوصی تأسیسات گردشگری و اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه در سالن همایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قم برگزار شد.