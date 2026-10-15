ویگل شناسنامه تاریخی شهر است؛ احیای آن به حمایت ملی نیاز دارد/ ویگل فراتر از یک محوطه باستانی؛ روایت هویت تاریخی آران و بیدگل

حسین رزاقی، شهردار منطقه ۲ آران و بیدگل، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا با تأکید بر ضرورت حفاظت و معرفی محوطه باستانی ویگل گفت: شهرداری در سال‌های اخیر حدود ۲۰ میلیارد تومان برای این محوطه هزینه کرده است، اما کمبود زیرساخت‌ها و اعتبارات همچنان مانع بهره‌برداری شایسته از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری آن است.

حسین رزاقی، با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی محوطه باستانی ویگل اظهار کرد: آران و بیدگل در کنار ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی، از آثار تاریخی، جاذبه‌های طبیعی و میراث فرهنگی ارزشمندی برخوردار است که بخشی از آن‌ها طی سالیان گذشته به دلیل کم‌توجهی و نبود اعتبارات کافی آسیب دیده‌اند.

او با بیان اینکه ویگل یکی از شاخص‌ترین محوطه‌های تاریخی این شهرستان است، افزود: این محوطه باستانی گسترده، بخش مهمی از هویت تاریخی منطقه را تشکیل می‌دهد و هنوز بخش زیادی از آثار آن شناسایی و کاوش نشده است. با این حال، حفاظت از محوطه و فراهم کردن امکانات اولیه برای معرفی آن به مردم و گردشگران، نیازمند حمایت جدی‌تر دستگاه‌های مسئول است.

هزینه‌کرد ۲۰ میلیارد تومانی شهرداری برای ویگل

شهردار منطقه ۲ آران و بیدگل با اشاره به اقدامات انجام‌شده در پایگاه ملی ویگل گفت: زمانی که در شهریور ۱۴۰۱ مسئولیت شهرداری را پذیرفتم، پایگاه وضعیت مناسبی نداشت و بخش‌هایی از آن به فضاهای مرتبط با دامداری اختصاص یافته بود. با همکاری مجموعه‌های مرتبط، تلاش کردیم این وضعیت را سامان‌دهی کنیم و فضایی آبرومندتر برای حضور کارشناسان، مسئولان و بازدیدکنندگان فراهم آوریم.

رزاقی ادامه داد: بخشی از آثار کشف‌شده از محوطه نیز در فضای نمایشگاهی پایگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است. شهرداری علاوه بر ویگل، در حد توان خود برای حمایت از برخی بناهای تاریخی، خانه‌های قدیمی، مساجد، آب‌انبارها و اماکن مذهبی شهرستان نیز اقداماتی انجام داده است.

او با بیان اینکه مجموع هزینه‌کرد شهرداری برای ویگل طی حدود چهار تا پنج سال گذشته به گفته او به حدود ۲۰ میلیارد تومان رسیده است، افزود: با وجود این هزینه‌ها، هنوز آن‌گونه که انتظار می‌رود، اتفاق چشمگیری در معرفی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های محوطه رخ نداده است. ویگل برای تبدیل شدن به یک قطب گردشگری منطقه‌ای و استانی، همچنان به اقدامات اساسی و تأمین منابع مالی نیاز دارد.

رزاقی با اشاره به همراهی شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری تأکید کرد: در دوره کنونی مدیریت شهری، حمایت از برنامه‌های مرتبط با ویگل مورد توجه بوده و تلاش کرده‌ایم در حد توان، زمینه اجرای طرح‌های مورد نیاز را فراهم کنیم.

آران و بیدگل؛ فراتر از صنعت فرش

شهردار منطقه ۲ آران و بیدگل با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این شهرستان اظهار کرد: آران و بیدگل شهری کویری در شمال استان اصفهان با جمعیتی حدود ۸۰ هزار نفر است که در حوزه صنعت فرش ماشینی جایگاه شاخصی دارد. توسعه صنعتی و فعالیت شهرک‌های صنعتی، این شهر را به یکی از قطب‌های مهم تولید فرش ماشینی تبدیل کرده است.

او افزود: در کنار این ظرفیت اقتصادی، شهرستان از صنایع‌دستی، بافت‌های تاریخی، خانه‌های قدیمی، اماکن مذهبی و جاذبه‌های طبیعی برخوردار است. با این حال، گسترش صنعت فرش ماشینی بر برخی رشته‌های سنتی و صنایع‌دستی، از جمله شعربافی، تأثیر گذاشته و فعالیت در این حوزه‌ها تا حد زیادی محدود شده است.

رزاقی با اشاره به تلاش برخی مجموعه‌های محلی برای احیای رشته‌های سنتی گفت: حفظ این هنرها نیازمند حمایت اقتصادی، ایجاد بازار فروش و فراهم کردن زمینه انتقال مهارت‌ها به نسل‌های جدید است.

ظرفیت‌های گردشگری کویر و بافت تاریخی

او با اشاره به جاذبه‌های گردشگری منطقه ۲ آران و بیدگل بیان کرد: کویر سنبک از جمله ظرفیت‌های خاص طبیعی شهرستان است که به دلیل ویژگی‌های اقلیمی و محصولات کشاورزی ویژه خود، قابلیت معرفی بیشتری به گردشگران دارد. در کنار این جاذبه، خانه‌های تاریخی، اماکن مذهبی، امامزاده‌ها و دیگر آثار فرهنگی نیز می‌توانند در شکل‌گیری یک شبکه گردشگری مؤثر باشند.

شهردار منطقه ۲ آران و بیدگل با اشاره به رونق گردشگری کویر در نیمه دوم سال افزود: هم‌زمان با افزایش سفرها به مناطق کویری، توجه به خانه‌های تاریخی و ظرفیت اقامتگاه‌های سنتی نیز بیشتر شده است. در سال‌های اخیر، برخی مالکان و سرمایه‌گذاران به احیای خانه‌های قدیمی روی آورده‌اند و این روند می‌تواند به حفظ بافت تاریخی و رونق اقتصادی محلات کمک کند.

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