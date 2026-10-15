به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نشست مشترک یوسف سلمان‌خواه، مدیرکل میراث‌فرهنگی ،گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با انجمن حرفه‌ای دفاتر خدمات مسافرتی استان، شامگاه چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ با محوریت بررسی چالش‌های پیش‌روی صنعت گردشگری، تقویت هم‌افزایی میان تشکل‌های صنفی و ترسیم نقشه راه توسعه بازارهای بین‌المللی برگزار شد.

در این نشست، بر ضرورت بازتعریف جایگاه بنیادین دفاتر خدمات مسافرتی در نظام تصمیم‌گیری گردشگری تأکید شد؛ نگاهی که تصریح می‌کند دفاتر خدمات مسافرتی نباید صرفاً مجری بخشنامه‌ها و سیاست‌های بالادستی باشند، بلکه به پشتوانه تجربه میدانی، دانش تخصصی و رصد تحولات بازار، باید در شکل‌گیری تصمیمات کلان و تعیین مسیر توسعه گردشگری نقشی واقعی و پیشران ایفا کنند. جوهره فعالیت این نهادهای تخصصی، پویایی، خلاقیت و تبدیل پتانسیل‌های بالقوه گردشگری به ارزش‌افزوده و فرصت‌های پایدار اقتصادی است.

گیلان؛ مقصدی فراتر از طبیعت، با اصالت تاریخی و تمدنی

یکی از محورهای اصلی این نشست، ضرورت تحول در رویکرد بازاریابی و معرفی کلان‌مقصد گیلان در عرصه بین‌المللی بود. فعالان و کارشناسان حاضر در جلسه تأکید کردند که گیلان هرچند از اقلیم و طبیعت بی‌نظیری بهره می‌برد، اما نباید منحصراً به‌عنوان یک مقصد طبیعت‌گردی معرفی شود؛ بلکه پیشینه کهن تاریخی، میراث فرهنگی غنی، آیین‌ها، سنت‌های اصیل بومی، معماری و بافت‌های ارزشمند روستایی و شهری، فرهنگ غذایی منحصربه‌فرد و شیوه‌های ریشه‌دار زندگی، این استان را به مقصدی چندبعدی و متمایز تبدیل کرده است.

بر همین اساس، طراحی و تدوین بسته‌های تبلیغاتی و بازاریابی نوین باید فراتر از معرفی نقطه‌ای جاذبه‌ها رفته و با روایتی منسجم از هویت تاریخی، تجربه‌ای ژرف و ماندگار برای گردشگران داخلی و خارجی رقم زند. در این میان، بهره‌گیری هم‌افزا از ظرفیت هتل‌داران، مجتمع‌داران، بوم‌گردی‌ها و دفاتر مسافرتی، کلید طلایی شکل‌دهی به محصولات گردشگری رقابت‌پذیر است.

هم‌افزایی تشکل‌های حرفه‌ای؛ پیش‌نیاز دیپلماسی گردشگری

گسترش هم‌افزایی میان ارکان مختلف بخش خصوصی به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی دیپلماسی و بازاریابی بین‌المللی گردشگری استان مورد بحث قرار گرفت. ایجاد زنجیره ارزش سفر از طریق پیوند خدمات اقامتی، پذیرایی، حمل‌ونقل و هدایت حرفه‌ای تورها، موجب افزایش ماندگاری گردشگران، ارتقای ضریب نفوذ در بازارهای خارجی و توزیع عادلانه منافع اقتصادی در صنعت گردشگری خواهد شد.

اولویت‌بندی بازار عراق و تسهیل تورهای ورودی زمینی

ساماندهی اصولی بازارهای هدف، با تأکید ویژه بر «بازار عراق»، از دیگر مصوبات و محورهای کلیدی این نشست بود. شناخت دقیق ویژگی‌های رفتاری، ترجیحات و نیازهای گردشگران این کشور، تدوین کمپین‌های معرفی هدفمند و تسهیل فرایندهای لجستیکی، از راهکارهای ورود قدرتمند به این بازار است. همچنین بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از تورهای ورودی زمینی به‌عنوان یکی از بازوهای محرک رونق گردشگری بین‌المللی استان تأکید شد.

رفع موانع اجرایی و مالیاتی دفاتر خدمات مسافرتی

در بخش پایانی این نشست، مسائل صنفی و دغدغه‌های اقتصادی دفاتر خدمات مسافرتی مورد گفت‌وگو و تبادل نظر قرار گرفت. تسهیل دسترسی به منابع مالی، پیگیری تسهیلات حمایتی برای ارتقای توان عملیاتی دفاتر و همچنین پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی یا عقد قرارداد با یک شرکت مشاوره مالیاتی مجرب از سوی انجمن حرفه‌ای، به منظور صیانت از حقوق صنفی اعضاء و کاهش چالش‌های اجرایی به تصویب رسید.

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