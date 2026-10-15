به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، راضیه صالحی بالاشهری شامگاه پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر گفت: چهارمین جشنواره ملی لیمو و دومین جشنواره ملی خرما روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در بوستان تدبیر رودان در حال برگزاری است و ۹ غرفه صنایع‌دستی نیز در حاشیه این رویداد به معرفی و عرضه تولیدات هنرمندان اختصاص یافت.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رودان افزود: حضور هنرمندان صنایع‌دستی در این جشنواره، فرصتی برای معرفی هنرهای بومی، عرضه محصولات و آشنایی بازدیدکنندگان با ظرفیت‌های صنایع‌دستی شهرستان فراهم کرده است.

صالحی بالاشهری بیان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی در کنار معرفی محصولات کشاورزی شاخص رودان، می‌تواند به رونق گردشگری، حمایت از هنرمندان و تقویت اقتصاد محلی کمک کند.

چهارمین جشنواره ملی لیمو و دومین جشنواره ملی خرما روزهای ۲۳ و ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در بوستان تدبیر رودان در حال برگزاری است.

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