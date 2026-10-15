به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی اصغر شالبافیان امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، در جریان بازدید از ظرفیت‌های گردشگری و پروژه‌های سرمایه‌گذاری یزد، بافت تاریخی ثبت جهانی این شهر را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های استان برای جذب سرمایه‌گذاران و توسعه زیرساخت‌های گردشگری معرفی کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های شاخص گردشگری استان، از جمله صنایع‌دستی، بافت تاریخی یزد و جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، مورد توجه قرار گرفت و مجموعه‌ای از پروژه‌های فعال و در حال ساخت گردشگری و سرمایه‌گذاری استان بررسی شد.

شالبافیان از بافت تاریخی شهر و پروژه‌های فعال گردشگری و سرمایه‌گذاری در حال ساخت، از جمله مجتمع گردشگری آبادگران میراث، به‌عنوان نخستین هتل‌کارخانه کشور، بازدید و روند اجرای پروژه را مورد بررسی قرار داد.

بازدید از محورهای گردشگری بافت تاریخی، بازار و دروازه مهریز یزد و همچنین اقامتگاه سنتی عمارت پاپلی، از دیگر برنامه‌های این بازدید بود.

در ادامه، پروژه هتل پنج‌ستاره اسپیناس یزد، موزه تاروپود و مجتمع گردشگری بیشمار، نیز از دیگر طرح‌های مورد بررسی در این برنامه بود.

همچنین، پروژه هتل پنج‌ستاره ضیافت یاس مورد بازدید قرار گرفت؛ پروژه‌ای که فاز رستوران آن با پیگیری و تلاش سرمایه‌گذار به بهره‌برداری رسیده است.

بازدید از سفره‌خانه سنتی رس، در ادامه این برنامه انجام شد.

این بازدیدها با هدف بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، ارزیابی روند اجرای پروژه‌های گردشگری و معرفی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در استان یزد انجام شد؛ فرصتی که با تکیه بر بافت تاریخی ثبت جهانی، جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های گردشگری و رونق اقتصادی استان باشد.

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