جشنواره نقاشی کودکان در بنای تاریخی آینه خانه مفخم بجنورد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسابقه نقاشی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با هدف آشنایی بیشتر کودکان با آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی، در فضای باز و باستانی آینه خانه مفخم برگزار شد و کودکان با استفاده از رنگ‌ها و قلم‌مو، نگاه خود را از محیط تاریخی و بافت اصیل این بنا به تصویر کشیدند.

برگزاری چنین فعالیت‌های فرهنگی در محیط‌های تاریخی، علاوه بر ایجاد فضای شاد برای کودکان، بستری مناسب برای پیوند نسل جدید با میراث‌فرهنگی و اهمیت حفظ بناهای تاریخی فراهم می‌آورد.

این رویداد که بخشی از برنامه‌های ویژه هفته ملی کودک است، مورد توجه خانواده‌ها و علاقه‌مندان به هنر و تاریخ قرار گرفت.

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