۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۵

جشنواره نقاشی کودکان در بنای تاریخی آینه خانه مفخم بجنورد

جشنواره نقاشی کودکان در بنای تاریخی آینه خانه مفخم بجنورد

به مناسبت هفته ملی کودک، مسابقه نقاشی با حضور کودکان در محوطه بنای تاریخی آینه خانه مفخم در شهر بجنورد برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مسابقه نقاشی روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه با هدف آشنایی بیشتر کودکان با آثار تاریخی و میراث‌فرهنگی، در فضای باز و باستانی آینه خانه مفخم برگزار شد و کودکان با استفاده از رنگ‌ها و قلم‌مو، نگاه خود را از محیط تاریخی و بافت اصیل این بنا به تصویر کشیدند.
برگزاری چنین فعالیت‌های فرهنگی در محیط‌های تاریخی، علاوه بر ایجاد فضای شاد برای کودکان، بستری مناسب برای پیوند نسل جدید با میراث‌فرهنگی و اهمیت حفظ بناهای تاریخی فراهم می‌آورد.
این رویداد که بخشی از برنامه‌های ویژه هفته ملی کودک است، مورد توجه خانواده‌ها و علاقه‌مندان به هنر و تاریخ قرار گرفت.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072402512
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

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