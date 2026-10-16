به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، احمد دیناری در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی اجرای طرح «ایران جان» که روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل و معاونان صدا و سیمای استان در محل اداره‌کل برگزار شد، گفت: این برنامه فرصتی استراتژیک برای معرفی ظرفیت‌های استان به سطح ملی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی، آداب و رسوم و جاذبه‌های طبیعی افزود: اجرای طرح «ایران جان» می‌تواند نقش مؤثری در معرفی توانمندی‌های استان و شناساندن ظرفیت‌های کمتر دیده‌شده شهرستان‌ها به مخاطبان ایفا کند.

دیناری در ادامه با اشاره به اهمیت نقش رسانه در توسعه گردشگری تصریح کرد: بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های رسانه‌ای می‌تواند زمینه را برای رونق گردشگری و تقویت اقتصاد محلی فراهم آورد.

او با تأکید بر گسترده بودن پوشش این برنامه افزود: طرح «ایران جان» از طریق ۳۲ شبکه کشوری صدا و سیما به مخاطبان معرفی خواهد شد که این امر امکان دسترسی گسترده و وسیع به محتوا و معرفی هویت فرهنگی خراسان شمالی را فراهم می‌کند.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این طرح از ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ در استان خراسان شمالی اجرا خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی و شهرستان‌ها با هماهنگی فرمانداری و صدا و سیمای مرکز استان در معرفی ظرفیت‌ها مشارکت خواهند داشت.

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