چهارمین جشنواره گردوی کلور در شهرستان خلخال برگزار شد/ کلور ظرفیت برگزاری جشنواره چند روزه را دارد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، چهارمین جشنواره ملی گردو روز پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور گردشگرانی از استان‌های مختلف، تولیدکنندگان و اهالی منطقه و با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری و باغ‌داری در شهر کلور، مرکز بخش شاهرود شهرستان خلخال برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در این جشنواره گفت: با توجه به استقبال گسترده گردشگران و اهالی، همچنین با وجود ظرفیت‌های متنوع در بخش شاهرود، جشنواره گردوی کلور امکان برگزاری به صورت چند روزه را دارد.

جلیل جباری با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های گردشگری به عنوان عامل توسعه این صنعت، افزود: تشکیل کمیته توسعه زیرساخت‌های گردشگری به عنوان یکی از برنامه‌های مورد تاکید وزارتخانه در استان اردبیل پیگیری می‌شود.

او تاکید کرد: درمورد زیرساخت‌های گردشگری شهرستان خلخال با همکاری نماینده مردم منطقه در مجلس، فرماندار و سایر مسئولان مرتبط، مسائل را به صورت پروژه‌محور پیگیری می‌کنیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: لازم است که یک همایش ایده‌پردازی برای توسعه صنعت گردشگری شهرستان برگزار کنیم و آسیب‌شناسی شود که چرا با وجود چنین ظرفیت‌هایی، گردشگری خلخال در جایگاه واقعی خود قرار ندارد.

جباری با اشاره به ثبت ۴۵ رویداد در فهرست رویدادهای وزارت میراث، ادامه داد: این جشنواره‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری مناطق مختلف استان برگزار می‌شود و جشنواره گردوی کلور اکنون در میان استقبال چشم‌گیر به چهارمین دوره خود رسیده است.

انتهای پیام/