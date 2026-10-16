۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان گیلان در رزمایش بزرگ «جان‌فدا» :

سرمایه اجتماعی مردم و همبستگی، بنیان‌های هویت پایدار ملی هستند

سرمایه اجتماعی مردم و همبستگی، بنیان‌های هویت پایدار ملی هستند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، در اجتماع و رزمایش مردمی «جان‌فدا» که با شعار محوری «گیلان فدای ایران» در رشت برگزار شد، حضور یافت.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه عصر روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه این گردهمایی با تأکید بر نقش بنیادین پیوندهای فرهنگی در تحکیم ارکان جامعه اظهار کرد: مشارکت آگاهانه و خودجوش مردم در رویدادهای انقلابی، بازتاب‌دهنده سطح پویایی سرمایه اجتماعی و انسجام ساختاری جامعه است. میراث ناملموس ما تنها در آثار تاریخی خلاصه نمی‌شود، بلکه فرهنگ ایستادگی، همبستگی و همدلی ملی، بخش عمده‌ای از حافظه جمعی و زیست‌بوم فرهنگی این سرزمین است که تداوم آن پیوند مستقیمی با توسعه پایدار فرهنگی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در ادامه با تبیین پیوند میان تعهد مدنی و صیانت از هویت مشترک گفت: حضور پرشور مردم در میدان‌های سرنوشت‌ساز، نمود بارز مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تاب‌آوری فرهنگی در برابر چالش‌هاست. بازخوانی و تقویت این روحیه مشارکتی، بستر مناسبی برای ارتقای دیپلماسی فرهنگی، تکوین نشاط اجتماعی و پویایی، همگرایی ملی را فراهم می‌آورد.

او همچنین با اشاره به پیام تاریخی و فرهنگی رزمایش «جان‌فدا» افزود: تاریخ پرفرازونشیب گیلان همواره آکنده از جان‌فشانی برای تمامیت و سربلندی ایران بوده است. این پویش ارزشمند بار دیگر ثابت کرد که پیوند عمیق  مردم با آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی، سدی نفوذناپذیر در برابر گسست‌های فرهنگی است و باید ظرفیت این وفاق مدنی در مسیر پیشرفت همه‌جانبه و ارتقای حس تعلق مکانی و میهنی به‌کار گرفته شود.

این همایش مردمی که با سخنرانی سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار گیلان، فرمانده سپاه قدس گیلان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه و فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، جلوه‌ای دیگر از انسجام اجتماعی، هم‌افزایی مدنی و بازتولید ارزش‌های بنیادین هویت جمعی را به تصویر کشید.

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کد خبر 1405072402515
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مهدی ارجمند

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