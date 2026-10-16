به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یوسف سلمان‌خواه عصر روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه این گردهمایی با تأکید بر نقش بنیادین پیوندهای فرهنگی در تحکیم ارکان جامعه اظهار کرد: مشارکت آگاهانه و خودجوش مردم در رویدادهای انقلابی، بازتاب‌دهنده سطح پویایی سرمایه اجتماعی و انسجام ساختاری جامعه است. میراث ناملموس ما تنها در آثار تاریخی خلاصه نمی‌شود، بلکه فرهنگ ایستادگی، همبستگی و همدلی ملی، بخش عمده‌ای از حافظه جمعی و زیست‌بوم فرهنگی این سرزمین است که تداوم آن پیوند مستقیمی با توسعه پایدار فرهنگی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان در ادامه با تبیین پیوند میان تعهد مدنی و صیانت از هویت مشترک گفت: حضور پرشور مردم در میدان‌های سرنوشت‌ساز، نمود بارز مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تاب‌آوری فرهنگی در برابر چالش‌هاست. بازخوانی و تقویت این روحیه مشارکتی، بستر مناسبی برای ارتقای دیپلماسی فرهنگی، تکوین نشاط اجتماعی و پویایی، همگرایی ملی را فراهم می‌آورد.

او همچنین با اشاره به پیام تاریخی و فرهنگی رزمایش «جان‌فدا» افزود: تاریخ پرفرازونشیب گیلان همواره آکنده از جان‌فشانی برای تمامیت و سربلندی ایران بوده است. این پویش ارزشمند بار دیگر ثابت کرد که پیوند عمیق مردم با آرمان‌های مقدس انقلاب اسلامی، سدی نفوذناپذیر در برابر گسست‌های فرهنگی است و باید ظرفیت این وفاق مدنی در مسیر پیشرفت همه‌جانبه و ارتقای حس تعلق مکانی و میهنی به‌کار گرفته شود.

این همایش مردمی که با سخنرانی سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار گیلان، فرمانده سپاه قدس گیلان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان استانی و مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه و فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، جلوه‌ای دیگر از انسجام اجتماعی، هم‌افزایی مدنی و بازتولید ارزش‌های بنیادین هویت جمعی را به تصویر کشید.

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