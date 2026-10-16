اختتامیه دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد آغاز برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، استاندار چهارمحال و بختیاری روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه جاری در آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد گفت: برگزاری این جشنواره‌ها باید به بهبود وضعیت هنرمندان، رونق تولید، اشتغال‌زایی، ارتقای بازار فروش و توسعه گردشگری منجر شود.

جعفر مردانی به لزوم توسعه در حوزه نمد و افزایش محصولات نمدی اشاره و تأکید کرد: باید نمادها، المان‌ها و عرضه صنایع‌دستی باید شهرکرد به‌عنوان شهر ملی نمد به‌وفور وجود داشته باشد تا اثر آن. در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.

او تأمین مواد اولیه، طراحی، بسته‌بندی، برندسازی و بازاریابی با هدف ارتقای وضعیت محصولات صنایع‌دستی را ضروری دانست و افزود: توسعه نمد در شهرکرد باید به‌طور ویژه در دستور کار تمامی دستگاه‌های اجرایی متولی باشد تا بتوان زمینه‌های رونق اقتصادی و گردشگری را فراهم کرد.

مردانی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه بازارهای عرضه محصولات صنایع‌دستی به‌منظور ارتقای بازاریابی را ضروری اعلام و تصریح کرد: شهرداری می‌تواند در معرفی نمد و مراکز عرضه تولیدات نمدی کمک و از ارتقای کیفیت محصولات حمایت کند.

او تلاش برای ثبت جهانی شهرکرد به‌عنوان شهر جهانی نمد را ضروری دانست و یادآور شد: از تجربه شهرهای موفق در جهانی شدن استفاده شود تا این عنوان برای شهرکرد کسب و اثر آن در اقتصاد مردم، رونق فروش و معرفی بیشتر محصولات نمدی دیده شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اضافه کرد:

دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد زمینه مناسبی برای دست‌یابی به بازارهای بین‌المللی و جهانی شدن نمد در این حوزه است.

او با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه چهارمحال و بختیاری در حوزه فرهنگ، هنر و صنایع‌دستی گفت: توجه به این پتانسیل‌ها باعث اشتغال‌زایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی می‌شود.

مردانی تأکید کرد: دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی چهارمحال و بختیاری به کمک هنرمندان نمدمال بیایند وضعیت این حوزه بهبود یابد.

جهانی شدن شهرکرد به‌عنوان شهر جهانی نمد در دستور کار است

شهردار شهرکرد گفت: شهرکرد سال ۱۳۹۷ به‌عنوان شهر ملی نمد معرفی و دبیرخانه آن در سال ۱۴۰۱ به این شهرداری سپرده شد و اکنون تلاش‌ها برای جهانی شدن این شهر ادامه دارد.

محمدحسین واحدیان به پی‌گیری برای توسعه آموزش‌های نوین دانشگاهی حوزه نمد شهرکرد اشاره و تأکید کرد: این آموزش‌ها در کنار تجربه‌ها و آموزش‌های عملی در دستور کار قرار گرفته است.

او با اشاره به تدوین اطلس صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و توجه به رشته نمد در این اطلس از سوی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اقدام شاخصی برای رونق محصولات نمدی به‌شمار می‌رود.

واحدیان به افتتاح دپارتمان نمد شهرکرد در اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال و بختیاری همزمان با برگزاری دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد اشاره و تصریح کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان نقش اساسی و مهمی در راستای بازاریابی و رونق فروش محصولات نمدی ایفا کرده که قابل قدردانی است.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای تکمیل و راه‌اندازی مجتمع زنجیره تولید نمد شهرکرد در بهرام‌آباد یادآور شد: گردشگران ورودی به شهرکرد می‌توانند روند تولید و زنجیره نمد از صفر تا ۱۰۰ را در این مجموعه مشاهده کنند.

واحدیان به اهمیت برندسازی، ایجاد پویایی و سرزندگی نمد در فضاهای شهری اشاره و اضافه کرد: این مهم از اولویت‌های مدیریت شهری است که به‌طور مستمر در دستور کار مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهرکرد قرار دارد.

نمد، روایت‌گر فرهنگ، تاریخ، اصالت و سرزندگی این سرزمین است

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: نمد تنها یک محصول صنایع‌دستی نیست، بلکه روایت‌گر فرهنگ، تاریخ، اصالت و سرزندگی این سرزمین است.

سید محمد علوی آموزش را از مهم‌ترین نیازهای توسعه محصولات نمدی اعلام و تأکید کرد: انتقال مهارت و تجربه، تدوین استانداردها و شناسایی نیازها و سلیقه‌های بازار از مهم‌ترین دستاوردهای راه‌اندازی دپارتمان نمد شهرکرد به‌شمار می‌رود.

او با اشاره به ظرفیت‌های نمد و خلق ارزش این محصول صنایع‌دستی افزود: مهارت می‌تواند پیوند آموزش با اشتغال پایدار باشد و در اداره‌کل فنی‌وحرفه‌ای چهارمحال و بختیاری به‌دنبال اشتغال و درآمد پایدار برای فعالان این حوزه در کنار دقت به نیازهای بازار هستیم.

در آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد از حاج محمد علی‌پور دهکردی پیشکسوت نمدمالی چهارمحال و بختیاری قدردانی شد.

همچنین از هنرمندان نمدمال استان‌های گیلان، اصفهان، فارس، همدان، کرمانشاه، خراسان‌رضوی، گلستان، یزد، سمنان، لرستان، قم قدردانی شد.

در این آئین از اسماعیل صباغی، غلام‌عباس قادری دهکردی، مازیار کبیری چالشتری (رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری)، صادق طغانیان، حمیدرضا درخشان، نرگس حبیب‌پور دهکردی و سید محمد علوی (مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان) تجلیل به‌عمل آمد.

در آئین اختتامیه دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد همچنین از محمدجواد مرادی دهکردی کوچک‌ترین هنرمند نمدمال در جهان قدردانی شد.

دومین جشنواره ملی نمد شهرکرد ۲۱ مهرماه جاری با حضور هنرمندان نمدمال آغاز به‌کار کرد و نمایشگاه محصولات نمدی مربوط به هنرمندان ۱۳ استان کشور تا روز جمعه ۲۴ مهرماه جاری از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهرکرد برپا است.

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