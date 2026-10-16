به‌گزارش خبرنگارمیراث آریا، انوشیروان محسنی بندپی درتاریخ چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ در بازدید از دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو و نمایشگاه مهر شیراز، اظهار کرد: صنایع دستی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور است و هنرمندان ۳۱ استان در این نمایشگاه بخشی از خلاقیت‌ها، استعدادها و توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تنوع صنایع دستی ایران افزود: سازمان جهانی گردشگری نیز خلاقیت و تنوع صنایع دستی ایران را به رسمیت شناخته و مرکز آموزشی خود را در این حوزه به کشورمان اختصاص داده است.

محسنی بندپی ادامه داد: تنوع محصولات عرضه‌شده از استان‌های مختلف در این نمایشگاه نشان‌دهنده ظرفیت گسترده ایران در تولید صنایع دستی است و شیراز نیز با توجه به پیشینه هنری و توانمندی‌های خود می‌تواند نقش محوری در این حوزه ایفا کند.

او گفت: صنایع دستی یکی از پیشران‌های اقتصادی فارس و از زمینه‌های مهم اشتغال در مشاغل خانگی به شمار می‌رود و حمایت از فعالان این حوزه می‌تواند به توسعه تولید و اشتغال کمک کند.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به حمایت‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دولت چهاردهم از صنعتگران، عنوان کرد: اختصاص تسهیلات کم‌بهره چهار درصدی به فعالان حوزه صنایع دستی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی با هدف رونق این بخش انجام می‌شود و انتظار می‌رود این حمایت‌ها به رشد کمی و کیفی فعالیت‌ها منجر شود.

محسنی بندپی بیان کرد: بازاریابی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان صنایع دستی است.

او بیان کرد: بسیاری از تولیدکنندگان در فروش محصولات خود با مشکل مواجه هستند و لازم است برای رفع این چالش، سلیقه و نیاز مشتریان به‌درستی شناسایی شود.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: در استان فارس اقداماتی با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای شناسایی سلایق مشتریان در حال انجام است تا اطلاعات به دست آمده به تولیدکنندگان منتقل شود.

او تاکید کرد: تولیدکنندگان با شناخت بهتر نیاز بازار می‌توانند محصولات خود را متناسب با تقاضای مشتریان تولید کنند و از انباشته شدن محصولات فروش‌نرفته جلوگیری شود.

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