به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز پنجشنبه ٢٣ مهرماه ١۴٠۵، حسین ابراهیمی در حاشیه برگزاری رزمایش باشکوه «جان‌فدایان» شهرستان رودسر که با مشارکت اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و محلی و با سخنرانی سردار نظرعلی علیزاده برگزار شد، با اشاره به پیوند عمیق میان «فرهنگ مقاومت» و «گردشگری مقاومت و رویداد» اظهار کرد: سرزمین گیلان، مهد مردمی است که در طول تاریخ و به‌ویژه در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با جان‌فشانی‌های خود صفحات زرینی را رقم زده‌اند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان گفت: حضور در چنین رزمایش‌هایی، علاوه بر تجدید بیعت با آرمان‌های والای شهدا و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر میان ارکان اجرایی و نهادهای مردمی و انقلابی در راستای صیانت از میراث معنوی ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

ابراهیمی همچنین با بیان اهمیت بصیرت، ولایت‌مداری و استقامت در برابر هجمه‌های فرهنگی و اقتصادی دشمنان، بر پویایی و لزوم تداوم روحیه جهادی در تمامی عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

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