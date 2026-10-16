۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۵

حضور معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان در رزمایش «جان‌فدایان» رودسر/ تأکید بر هم‌افزایی در پاسداشت ارزش‌های مقاومت و صیانت از هویت دینی-ملی

حضور معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان در رزمایش «جان‌فدایان» رودسر/ تأکید بر هم‌افزایی در پاسداشت ارزش‌های مقاومت و صیانت از هویت دینی-ملی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان، در رزمایش اقتدار و بصیرت «جان‌فدایان»  که با شعار «گیلان فدای ایران» و با سخنرانی سردار نظرعلی علیزاده در رودسر برگزار شد، حضور یافت.  

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز پنجشنبه ٢٣ مهرماه ١۴٠۵، حسین ابراهیمی در حاشیه برگزاری رزمایش باشکوه «جان‌فدایان» شهرستان رودسر که با مشارکت اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و محلی و با سخنرانی سردار نظرعلی علیزاده برگزار شد، با اشاره به پیوند عمیق میان «فرهنگ مقاومت» و «گردشگری مقاومت و رویداد» اظهار کرد: سرزمین گیلان، مهد مردمی است که در طول تاریخ و به‌ویژه در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با جان‌فشانی‌های خود صفحات زرینی را رقم زده‌اند.  

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی گیلان گفت: حضور در چنین رزمایش‌هایی، علاوه بر تجدید بیعت با آرمان‌های والای شهدا و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر میان ارکان اجرایی و نهادهای مردمی و انقلابی در راستای صیانت از میراث معنوی  ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

ابراهیمی همچنین با بیان اهمیت بصیرت، ولایت‌مداری و استقامت در برابر هجمه‌های فرهنگی و اقتصادی دشمنان، بر پویایی و لزوم تداوم روحیه جهادی در تمامی عرصه‌های خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد.

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کد خبر 1405072402521
سپیده آشفته‌پور لیلاکوهی
دبیر مهدی ارجمند

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