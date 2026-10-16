به‌گزارش خبرنگار میراث‌ آریا، مجتبی شکری، جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، یا همراهی سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان از خانه تاریخی امینیان بازدید کرد و در جریان این بازدید، ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در این بنای تاریخی استان را مورد بررسی قرار داد.

سرپرست صندوق حفظ و احیا وزارت میراث‌فرهنگی با تاکید بر اهمیت احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی در مسیر توسعه گردشگری اظهار کرد: فعال‌سازی ابنیه تاریخی که در دست مرمت قرار دارند، می‌تواند ضمن صیانت از میراث معماری و فرهنگی، زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش جذابیت مقاصد گردشگری و رونق اقتصادی استان کرمان را فراهم کند.

او حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را یکی از محورهای مهم فعالیت صندوق توسعه و احیا دانست و بر ضرورت تسهیل زمینه حضور سرمایه‌گذاران برای مرمت، احیا و بهره‌برداری از بناهای تاریخی در استان کرمان و سایر نقاط کشور تاکید کرد.

شکری‌ همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و معماری کرمان، بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها را فرصتی برای تقویت گردشگری فرهنگی و ایجاد زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان عنوان کرد.

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