۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۴۳

بازدید هیأت دیپلماتیک خارجی از آثار تاریخی شاخص قزوین در دومین روز سفر

بازدید هیأت دیپلماتیک خارجی از آثار تاریخی شاخص قزوین در دومین روز سفر

هیأت دیپلماتیک متشکل از سفیران، کارداران، سرکنسول‌ها، معاونان و دیگر دیپلمات‌های کشورهای مختلف، به همراه نمایندگان سازمان ملل متحد و یونسکو، در دومین روز سفر خود به استان از آثار تاریخی شهر قزوین بازدید کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این برنامه بازدید که با همراهی مهدوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان صورت گرفت، اعضای هیأت در ادامه برنامه آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان، از کاخ‌موزه چهلستون، زیارتگاه چهارانبیا و کاروانسرای جهانی سعدالسلطنه دیدن کردند.

این سفر دو روزه با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان قزوین و آشنایی نمایندگان کشورهای مختلف با ظرفیت های تاریخی و گردشگری این منطقه انجام شد.

اعضای هیأت دیپلماتیک در نخستین روز سفر خود نیز ازقلعه تاریخی الموت بازدید کردند و با بخشی از ظرفیت‌های گردشگری منطقه الموت آشنا شدند.

این بازدیدها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری قزوین در عرصه بین‌المللی و تقویت زمینه‌های تعامل و همکاری فرهنگی با کشورهای مختلف فراهم کرد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072402525
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

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