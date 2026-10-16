بازدید هیأت دیپلماتیک خارجی از آثار تاریخی شاخص قزوین در دومین روز سفر

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، این برنامه بازدید که با همراهی مهدوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان صورت گرفت، اعضای هیأت در ادامه برنامه آشنایی با ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان، از کاخ‌موزه چهلستون، زیارتگاه چهارانبیا و کاروانسرای جهانی سعدالسلطنه دیدن کردند.

این سفر دو روزه با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان قزوین و آشنایی نمایندگان کشورهای مختلف با ظرفیت های تاریخی و گردشگری این منطقه انجام شد.

اعضای هیأت دیپلماتیک در نخستین روز سفر خود نیز ازقلعه تاریخی الموت بازدید کردند و با بخشی از ظرفیت‌های گردشگری منطقه الموت آشنا شدند.

این بازدیدها فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری قزوین در عرصه بین‌المللی و تقویت زمینه‌های تعامل و همکاری فرهنگی با کشورهای مختلف فراهم کرد.

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