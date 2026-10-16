به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا اکبری جمعه ۲۴ مهر، با اشاره به حضور این مستندساز در جمع بلاگرها و فعالان تولید محتوا که هفته گذشته به همدان دعوت شده بودند، اظهار کرد: نخستین قسمت مستند سفر این تولیدگر محتوا به همدان، شب گذشته از شبکه فرهنگی یور تایم (Your Time)، فعال در حوزه پخش و معرفی مستندهای ایرانی و خارجی، روی آنتن رفت.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: پخش این مستند نشان می‌دهد دعوت هدفمند از بلاگرها، مستندسازان و فعالان تولید محتوا می‌تواند فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری همدان به مخاطبان فراتر از مرزهای کشور فراهم کند.

او با تاکید بر اهمیت نگاه راهبردی به معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان، ادامه داد: میزبانی از تولیدگران محتوا را باید فرصتی برای معرفی جاذبه‌ها و توانمندی‌های همدان دانست، فرصتی که در صورت برنامه‌ریزی مناسب و انتخاب هدفمند فعالان رسانه‌ای، می‌تواند به بازتاب گسترده‌تر ظرفیت‌های استان در رسانه‌ها و بسترهای مختلف منجر شود.

اکبری خاطرنشان کرد: چنین تجربه‌ای نشان می‌دهد اقدامات هدفمند در حوزه تولید محتوا و معرفی مقصد می‌تواند دستاوردهایی فراتر از یک برنامه بازدید معمولی داشته باشد و زمینه دیده‌شدن ظرفیت‌های گردشگری همدان را در بسترهای رسانه‌ای بیشتری فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در پایان با بیان اینکه معرفی موثر همدان نیازمند بهره‌گیری از روش‌های هوشمندانه و هدفمند است، اظهار کرد: برای قرارگرفتن همدان در مسیر معرفی جهانی، باید از فرصت‌های رسانه‌ای به‌درستی استفاده کرد و با برنامه‌ریزی منسجم، ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان را به مخاطبان گسترده‌تری شناساند.

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