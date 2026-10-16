به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ۲۳ مهرماه جمعی از فعالان حوزه صنایع‌دستی ترکیه از شهر آدانا به ریاست «بلقیس ارجالی»، رئیس هیئت‌مدیره انجمن زنان شاغل و صاحب‌حرفه آذربایجان، در ارومیه با ریتا خضرزاده، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی دیدار و گفت‌وگو کردند، این نشست با هدف توسعه تعاملات فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی میان دو کشور برگزار شد.

در این دیدار، ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی منطقه، زمینه‌های همکاری مشترک، راهکارهای معرفی و توسعه هنرهای سنتی در بازارهای ایران و ترکیه و همچنین چگونگی حضور فعال هیئت ترکیه‌ای در نمایشگاه بین‌المللی ارومیه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، دو طرف بر اهمیت هم‌افزایی بیشتر برای معرفی پتانسیل‌های اقتصادی و هنری تأکید کردند.

این نشست تخصصی به عنوان گامی مؤثر در راستای تقویت پیوندهای فرهنگی، گسترش همکاری‌های دوجانبه در حوزه صنایع‌دستی و معرفی هرچه بهتر میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی به بازارهای بین‌المللی و هیئت‌های تجاری ترکیه به‌شمار می‌رود.

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