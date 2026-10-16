به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این بازدید که روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ انجام شد، بخش‌های مختلف این مجموعه تاریخی مورد بازدید قرار گرفت و ظرفیت‌های ارزشمند آن در حوزه میراث فرهنگی، معماری ایرانی‌ـ‌اسلامی و گردشگری مورد توجه قرار گرفت.

مجموعه تاریخی فرهنگی سعدالسلطنه به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی قزوین و بزرگ‌ترین کاروانسرای سرپوشیده شهری ایران، از جایگاه ویژه‌ای در معرفی هویت تاریخی و فرهنگی این شهر برخوردار است و به‌عنوان بخشی از میراث جهانی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ و تمدن ایران دارد

انتهای پیام/