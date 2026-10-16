۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۳

بازدید معاون رئیس‌جمهوری از کاروانسرای جهانی سعدالسلطنه

بازدید معاون رئیس‌جمهوری از کاروانسرای جهانی سعدالسلطنه

عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهوری در امور روستایی و عشایری، به همراه استاندار قزوین، معاونین استاندار، فرماندار، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و مدیرکل امور روستایی استانداری از مجموعه تاریخی سعدالسلطنه بازدید کردند.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در این بازدید که روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ انجام شد، بخش‌های مختلف این مجموعه تاریخی مورد بازدید قرار گرفت و ظرفیت‌های ارزشمند آن در حوزه میراث فرهنگی، معماری ایرانی‌ـ‌اسلامی و گردشگری مورد توجه قرار گرفت.

مجموعه تاریخی فرهنگی سعدالسلطنه به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین بناهای تاریخی قزوین و بزرگ‌ترین کاروانسرای سرپوشیده شهری ایران، از جایگاه ویژه‌ای در معرفی هویت تاریخی و فرهنگی این شهر برخوردار است و به‌عنوان بخشی از میراث جهانی، ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه گردشگری و معرفی فرهنگ و تمدن ایران دارد

انتهای پیام/

کد خبر 1405072402530
فرزانه فتحی
دبیر مهدی ارجمند

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