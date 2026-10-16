به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری در جریان بازدید استاندار آذربایجان غربی از روستای حسنلو نقده با اشاره به اقدامات بی‌نظیر صورت‌گرفته با حمایت و مدیریت استاندار در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی اظهار کرد: بارگاه شمس تبریزی یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویدادها و دستاوردهای فرهنگی دولت چهاردهم در استان به شمار می‌رود و فاز بعدی برنامه‌های کلان ما، پیگیری ثبت جهانی محوطه و روستای تاریخی حسنلو است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر روستای حسنلو افزود: این روستا در کنار تپه تاریخی و تالاب، از پکیج کاملی شامل کشاورزی، محصولات لبنی، صنایع‌دستی فاخر و هنرمندان مستعد برخوردار است؛ همچنین فاصله بسیار کم تپه و تالاب از روستا یک مزیت بزرگ محسوب می‌شود که با جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی می‌توان تحولی جدی در حوزه گردشگری منطقه ایجاد کرد.

او از ثبت ملی نان سنتی فطیر حسنلو خبر داد و گفت: برای تقویت زیرساخت‌های اقامتی منطقه، در حال حاضر دو واحد اقامتی با ظرفیت ۴۰ تخت فعالیت می‌کنند، دو باب اقامتگاه دیگر نیز در حال ساخت است که هر کدام ۴۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند و چهار موافقت اصولی جدید نیز صادر شده است، همچنین یک مجتمع گردشگری در فاصله ۲۰ کیلومتری حسنلو موافقت اصولی دریافت کرده است.

صفری با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تصریح کرد: وضعیت اینترنت و مخابرات در منطقه ضعیف است که این موضوع به‌عنوان یک ایراد و حداقل ضروری برای ثبت جهانی باید هرچه زودتر برطرف شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با تأکید بر نگاه یونسکو به جوامع محلی خاطرنشان کرد: یونسکو فراتر از زیرساخت‌ها، به نقش مردم توجه ویژه‌ای دارد؛ بنابراین باید اهالی منطقه وارد صحنه شوند و با ایجاد خانه‌های صنایع‌دستی و فعال‌سازی بازارچه‌های محلی، در این روند نقش‌آفرینی کنند.

او در خصوص روند کاوش‌های باستان‌شناسی در این محوطه بیان کرد: تاکنون تنها ۱۵ درصد از تپه حسنلو کاوش شده و انجام کاوش‌های جدید از ضرورت‌های کار است؛ همچنین اقدامات زیرساختی مناسبی نظیر احداث سرویس‌های بهداشتی و کف‌سازی در منطقه انجام گرفته است.

صفری در پایان با اشاره به روند رقابت روستاهای جهانی گردشگری یادآور شد: برای سال ۲۰۲۵ میلادی و برای نخستین بار، روستای جهانی از کشورمان درخواست شد که با توجه به ظرفیت‌های روستای حسنلو، در میان ۸ روستای برتر کشور قرار گرفتیم، اما به دلیل برخی نواقص در زیرساخت‌ها و رستوران‌ها موفق به حضور در سه روستای نهایی نشدیم، با این حال، با طراحی مشاور، همکاری بنیاد مسکن و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، سعی داریم این روستا را به سطح استانداردهای لازم برسانیم تا در سال ۲۰۲۷ مجددا کاندیدای ثبت جهانی شود و امیدواریم با تلاش‌های صورت‌گرفته به این موفقیت دست یابیم.

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