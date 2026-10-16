به گزارش خبرنگار میراث آریا، عبدالمهدی قاسمی، امروز ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ با اشاره به دستاوردهای همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری مهر شیراز گفت: در پنل‌های تخصصی این همایش، بسته‌های سرمایه‌گذاری استان معرفی شد و همین امر زمینه‌ی شکل‌گیری مذاکرات تخصصی B۲B و B۲G، میان سرمایه‌گذاران را فراهم کرد.

‌ معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس افزود: در جریان این نشست‌ها و مذاکرات، بخش خصوصی نیز نقش فعالی ایفا کرد و در نهایت سه توافق اولیه برای سرمایه‌گذاری در بسته‌های معرفی‌شده به دست آمد.

‌قاسمی با اشاره به دیگر دستاورد همایش تصریح کرد: علاوه بر این، قرارداد یک منطقه‌ی نمونه نیز که پیش‌تر فراخوان آن منتشر شده بود، در این رویداد بسته شد. به این ترتیب در مجموع چهار قرارداد و توافق در این همایش به سرانجام رسید؛ سه مورد مربوط به بسته‌های سرمایه‌گذاری و یک مورد مربوط به منطقه‌ی نمونه که بخشی از آن نیز توسط خود بخش خصوصی حاضر در همایش انجام شد.

‌او ارزش مالی این قراردادها و توافق‌ها را بیش از ۴۰ همت اعلام کرد.

‌ معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در ادامه، یکی دیگر از دستاوردهای مهم همایش را ایجاد ارتباط مستقیم میان دولت و سرمایه‌گذاران دانست و گفت: تعدادی از سرمایه‌گذارانی که برنامه‌ها و زمینه‌های همکاری مشترکی داشتند، در این رویداد یکدیگر را پیدا کردند و همین موضوع به شکل‌گیری جریانی از نشست‌ها و مذاکرات مستمر انجامید. هدف ما از ابتدا این بود که ارتباطی مستقیم و ماندگار میان دولت و سرمایه‌گذاران برقرار شود و با رایزنی‌ها و مذاکرات انجام‌شده، مسیر سرمایه‌گذاری را تسهیل کنیم.

قاسمی درباره‌ی تداوم این رویداد نیز خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم همایش سرمایه‌گذاری گردشگری به‌صورت سالانه برگزار شود. در همایش امسال نیز تمام معاونان سرمایه‌گذاری ادارات کل میراث فرهنگی کشور حضور داشتند و بسیاری از آنان با مشاهده ظرفیت‌های استان فارس، تمایل خود را برای برگزاری دوره‌ی بعدی در استان دیگری اعلام کردند. در هر حال، همایش در هر استانی که برگزار شود، قطعاً دارای پنل تخصصی سرمایه‌گذاری خواهد بود.

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