موزه پته کرمان با نمایش آثار فاخر از دوره زندیه تا پهلوی افتتاح شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، این موزه امروز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵، با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان، برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محسن فتحی رئیس فراکسیون گردشگری و نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، مجتبی شکری سرپرست صندوق توسعه و احیا وزارت میراث‌فرهنگی و سیدموید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان افتتاح شد.

در این مجموعه، ۱۸ اثر فاخر پته کرمان به نمایش درآمده است که قدیمی‌ترین آن‌ها به دوره زندیه تعلق دارد و آثاری از دوره‌های قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم را نیز در بر می‌گیرد.

بخشی از این آثار ارزشمند که پیش از این در مخزن امن اموال اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمان نگهداری می‌شدند، با هدف معرفی عمومی و فراهم کردن امکان بازدید علاقه‌مندان، به موزه پته منتقل شده‌اند.

آثار متعلق به دوره‌های زندیه و قاجار نیز در حال مرمت هستند و قرار است مستندات مرتبط با هنر پته‌دوزی به‌عنوان یکی از جلوه‌های شاخص صنایع‌دستی کرمان، در این موزه در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.

راه‌اندازی خانه خلاق صنایع‌دستی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مجموعه است، فضایی که با تکیه بر ظرفیت‌های تاریخی و هنری پته کرمان، زمینه ایده‌پردازی، خلاقیت و طراحی محصولات جدید را فراهم می‌کند و می‌تواند پیوندی میان اصالت این هنر سنتی و نیازهای بازار امروز ایجاد کند.

موزه پته کرمان در عمارت تاریخی ضرابخانه، واقع در بازار گنجعلی‌خان، پذیرای علاقه‌مندان به میراث فرهنگی و صنایع‌دستی است. بازدید از این مجموعه همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۸ امکان‌پذیر است و ورود برای عموم رایگان خواهد بود.

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