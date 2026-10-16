به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی جمعه ۲۴ مهرماه در میز خدمت نماز جمعه کرمانشاه، به همراه معاونان این اداره‌کل با مردم و مراجعه‌کنندگان دیدار و گفت‌وگو کرد و به پرسش‌ها و درخواست‌های آنان پاسخ داد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان کرمانشاه در این دیدار اظهار کرد: میز خدمت فرصتی ارزشمند برای ارتباط مستقیم و بی‌واسطه با مردم است؛ فرصتی که به ما کمک می‌کند مسائل، دغدغه‌ها و مطالبات شهروندان را از نزدیک بشنویم و برای پیگیری و رفع آن‌ها اقدام کنیم.

او با تأکید بر اهمیت پاسخ‌گویی شفاف افزود: حضور مدیران و کارشناسان در میان مردم، ضمن تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات و راهنمایی‌های لازم، باعث شناخت دقیق‌تر مسائل و تقویت اعتماد متقابل می‌شود.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمانشاه ادامه داد: در این میز خدمت، مراجعه‌کنندگان پرسش‌ها و درخواست‌های خود را در حوزه‌های مرتبط با میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مطرح کردند و همکاران ما نیز ضمن ارائه پاسخ و راهنمایی، موارد نیازمند پیگیری را بررسی کردند.

اعظمی در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری میز خدمت، تصریح کرد: تداوم چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتباط مؤثرتر میان مردم و دستگاه‌های اجرایی و ارائه خدمات متناسب با نیازهای شهروندان باشد.

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