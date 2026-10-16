جشنواره فلفل روستای بیزه شهرستان داورزن برگزار شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رجبی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان داورزن و دبیر جشنواره امروز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵در این جشنواره گزارشی از ظرفیت‌های شهرستان و وضعیت کشاورزی و تولید محصولات بومی ارائه کرد و به اهمیت معرفی توانمندی‌های منطقه در مسیر توسعه اقتصادی و گردشگری پرداخت.

در ادامه حسن قربانی فرماندار شهرستان داورزن، ضمن قدردانی از حضور مسئولان، مردم، کشاورزان و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، بر اهمیت توسعه گردشگری کشاورزی به‌عنوان یکی از راهکارهای رونق اقتصادی شهرستان تأکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بخش گردشگری کشاورزی و تولید محصولات بومی، حمایت از کشاورزان، تقویت زنجیره تولید و ایجاد فرصت‌های جدید را از عوامل مؤثر در توسعه پایدار روستاها دانست.

در بخش دیگری از این مراسم، فرماندار به همراه بهروز محبی نماینده مذدم در مجلس شورای اسلامی و کمال خانی مدیر بوم گردی های اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی از غرفه های صنایع دستی و محصولات کشاورزی بازدید کردند و ضمن گفت‌وگو با هنرمندان صنایع دستی و تولیدکنندگان، از نزدیک با محصولات و توانمندی‌های آنان آشنا شدند.

این جشنواره در پایان با پذیرایی از شرکت‌کنندگان با آش فلفل، به‌عنوان یکی از جلوه‌های فرهنگ غذایی و ظرفیت‌های بومی منطقه، به کار خود پایان داد.

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