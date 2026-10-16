۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۵۹

جشنواره فلفل روستای بیزه شهرستان داورزن برگزار شد

جشنواره فلفل روستای بیزه شهرستان داورزن برگزار شد

نخستین جشنواره فلفل روستای بیزه شهرستان داورزن با حضور حسن قربانی فرماندار شهرستان داورزن، بهروز محبی رئیس مجمع نمایندگان استان، کمال خانی مدیر بوم گردی‌های استان، معاون مدیرکل جهاد کشاورزی استان، نمایندگان استانداری، رؤسای دانشگاه‌ها و جمعی از گردشگران و کشاورزان در روستای بیزه برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جواد رجبی مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان داورزن و دبیر جشنواره امروز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵در این جشنواره گزارشی از ظرفیت‌های شهرستان و وضعیت کشاورزی و تولید محصولات بومی ارائه کرد و به اهمیت معرفی توانمندی‌های منطقه در مسیر توسعه اقتصادی و گردشگری پرداخت.
در ادامه حسن قربانی فرماندار شهرستان داورزن، ضمن قدردانی از حضور مسئولان، مردم، کشاورزان و دست‌اندرکاران برگزاری جشنواره، بر اهمیت توسعه گردشگری کشاورزی به‌عنوان یکی از راهکارهای رونق اقتصادی شهرستان تأکید کرد.
او با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند بخش گردشگری کشاورزی و تولید محصولات بومی، حمایت از کشاورزان، تقویت زنجیره تولید و ایجاد فرصت‌های جدید را از عوامل مؤثر در توسعه پایدار روستاها دانست.
در بخش دیگری از این مراسم، فرماندار به همراه بهروز محبی نماینده مذدم در مجلس شورای اسلامی و کمال خانی مدیر بوم گردی های اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی از غرفه های صنایع دستی و محصولات کشاورزی بازدید کردند و ضمن گفت‌وگو با هنرمندان صنایع دستی و تولیدکنندگان، از نزدیک با محصولات و توانمندی‌های آنان آشنا شدند.
این جشنواره در پایان با پذیرایی از شرکت‌کنندگان با آش فلفل، به‌عنوان یکی از جلوه‌های فرهنگ غذایی و ظرفیت‌های بومی منطقه، به کار خود پایان داد.

جشنواره فلفل روستای بیزه شهرستان داورزن برگزار شد

انتهای پیام/

کد خبر 1405072402536
محمدعلی علی نژاد
دبیر مهدی ارجمند

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