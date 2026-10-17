انتشار کتاب تخصصی «طومار نقالی ایران» با محوریت وفاداری به شاهنامه

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک اظهار کرد: کتاب تخصصی «طومار نقالی ایران؛ وفادار به شاهنامه» به نویسندگی محبوبه غلامی، با هدف معرفی و تبیین ابعاد مختلف هنر نقالی، منتشر و روانه بازار کتاب شد. این کتاب اثری تخصصی در حوزه تاریخ و فرهنگ ایرانی است که به بررسی جنبه‌های مختلف هنر نقالی و شیوه‌های اجرایی آن می‌پردازد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: این کتاب در ۴۶۲ صفحه و با بیش از ۲۰۰ تصویر، توسط انتشارات نظری و در شمارگان ۵۰۰ نسخه منتشر شده است.

او با اشاره به ویژگی‌های این اثر بیان کرد: کتاب مذکور به‌صورت مصور و در نسخه‌های سیاه‌وسفید و رنگی عرضه شده و از جمله موضوعات مطرح‌شده در آن می‌توان به چیستی نقالی، ویژگی‌های نقال، تکنیک‌های بدنی در نقالی، نقش ژست و حرکت در عینیت‌بخشی به حماسه، بنیان‌گذاری روشی نو در نقالی، حرکات ثابت، آغاز نقل‌ها و واژه‌نامه تخصصی اشاره کرد.

تاجیک ادامه داد: هنر نقالی به‌عنوان یکی از شیوه‌های کهن روایتگری و انتقال داستان‌های حماسی، نقشی مهم در حفظ و انتقال میراث ادبی و فرهنگی ایران دارد و انتشار آثاری پژوهشی در این حوزه می‌تواند زمینه شناخت بیشتر این هنر و مستندسازی شیوه‌های اجرایی آن را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: به‌زودی با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین، مراسم رونمایی از این کتاب با حضور نویسنده اثر و جمعی از مسئولان، هنرمندان، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان هنر نقالی در ورامین برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/