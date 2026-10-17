۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۳

انتشار کتاب تخصصی «طومار نقالی ایران» با محوریت وفاداری به شاهنامه

انتشار کتاب تخصصی «طومار نقالی ایران» با محوریت وفاداری به شاهنامه

کتاب تخصصی «طومار نقالی ایران؛ وفادار به شاهنامه» به نویسندگی محبوبه غلامی، با هدف معرفی و تبیین ابعاد مختلف هنر نقالی، منتشر و روانه بازار کتاب شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا تاجیک اظهار کرد: کتاب تخصصی «طومار نقالی ایران؛ وفادار به شاهنامه» به نویسندگی محبوبه غلامی، با هدف معرفی و تبیین ابعاد مختلف هنر نقالی، منتشر و روانه بازار کتاب شد. این کتاب اثری تخصصی در حوزه تاریخ و فرهنگ ایرانی است که به بررسی جنبه‌های مختلف هنر نقالی و شیوه‌های اجرایی آن می‌پردازد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین افزود: این کتاب در ۴۶۲ صفحه و با بیش از ۲۰۰ تصویر، توسط انتشارات نظری و در شمارگان ۵۰۰ نسخه منتشر شده است.

او با اشاره به ویژگی‌های این اثر بیان کرد: کتاب مذکور به‌صورت مصور و در نسخه‌های سیاه‌وسفید و رنگی عرضه شده و از جمله موضوعات مطرح‌شده در آن می‌توان به چیستی نقالی، ویژگی‌های نقال، تکنیک‌های بدنی در نقالی، نقش ژست و حرکت در عینیت‌بخشی به حماسه، بنیان‌گذاری روشی نو در نقالی، حرکات ثابت، آغاز نقل‌ها و واژه‌نامه تخصصی اشاره کرد.

تاجیک ادامه داد: هنر نقالی به‌عنوان یکی از شیوه‌های کهن روایتگری و انتقال داستان‌های حماسی، نقشی مهم در حفظ و انتقال میراث ادبی و فرهنگی ایران دارد و انتشار آثاری پژوهشی در این حوزه می‌تواند زمینه شناخت بیشتر این هنر و مستندسازی شیوه‌های اجرایی آن را فراهم کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ورامین خاطرنشان کرد: به‌زودی با همکاری اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ورامین، مراسم رونمایی از این کتاب با حضور نویسنده اثر و جمعی از مسئولان، هنرمندان، نویسندگان، پژوهشگران و فعالان هنر نقالی در ورامین برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072502539
مریم خدابنده
دبیر مرضیه امیری

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