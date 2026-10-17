بانوان دماوند؛ روایتگر توانمندی، تولید و کارآفرینی در چهارمین جشنواره سیب

به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی افضلی گفت: بانوان دماوندی در چهارمین جشنواره سیب با مشارکت فعال در بخش‌های مختلف این رویداد، توانمندی‌ها و دستاوردهای خود را در عرصه کشاورزی و تولید محصولات بومی معرفی کردند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دماوند افزود: در این جشنواره، بانوان کشاورز و روستایی، فعالان اقتصادی حوزه فرآوری محصولات سیب و تولیدکنندگان محصولات سالم و ارگانیک کشاورزی، بخشی از ظرفیت‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند.

همچنین بانوان عشایری با برپایی سیاه‌چادر و پذیرایی از میهمانان، جلوه‌هایی از فرهنگ، سبک زندگی و مهمان‌نوازی عشایری را به نمایش گذاشتند و بر نقش جوامع محلی در حفظ و معرفی میراث فرهنگی ناملموس و ظرفیت‌های بومی منطقه تأکید کردند.

بانوان شاغل در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان دماوند نیز با حضور فعال در این رویداد، در معرفی توانمندی‌های کشاورزی شهرستان و برگزاری جشنواره مشارکت داشتند.

او گفت: حضور مؤثر بانوان در چهارمین جشنواره سیب دماوند، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی زنان، فرصتی برای توجه بیشتر به نقش آنان در رونق اقتصاد محلی، توسعه کارآفرینی و معرفی محصولات بومی فراهم کرد؛ ظرفیتی که می‌تواند در پیوند با گردشگری کشاورزی و برگزاری رویدادهای محلی، به تقویت جاذبه‌های گردشگری شهرستان دماوند نیز کمک کند.

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