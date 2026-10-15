به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال عباسی گفت: رویداد روز ملی روستا با همت دهیاری‌های بخش مرکزی و همکاری اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اداره ورزش و جوانان و مدیریت جهاد کشاورزی ۲۲ مهرماه جاری برگزار شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار افزود: در این مراسم، سجاد برنجی، فرماندار ویژه شهرستان شهریار، به همراه جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند و از غرفه‌های نمایشگاه بازدید کردند. مسئولان ضمن آشنایی با ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی روستاهای منطقه، از تلاش و توانمندی روستاییان در عرصه تولید و کارآفرینی قدردانی کردند.

او اظهار کرد: نمایشگاه روز ملی روستا و عشایر در سالن ورزشی شهدای روستای اسکمان برپا شد و مجموعه‌ای از محصولات صنایع دستی، تولیدات صنایع کوچک و محصولات کشاورزی روستاهای بخش مرکزی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.

اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی نیز از دیگر بخش‌های این رویداد بود که فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بومی، فرهنگی و اقتصادی روستاهای شهرستان شهریار فراهم کرد.

برگزاری این جشنواره، علاوه بر حمایت از تولیدکنندگان محلی و معرفی توانمندی‌های روستاییان، زمینه مناسبی برای تقویت گردشگری روستایی، معرفی صنایع دستی و محصولات بومی و توسعه اقتصاد محلی فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند در مسیر رونق گردشگری پایدار و حفظ میراث فرهنگی روستاهای شهریار نقش‌آفرین باشد.

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