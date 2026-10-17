به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلال عباسی بیان کرد: گالری آتوسا در شهریار مرکز هنری با محوریت تولید و آموزش صنایع دستی گلیمی است که بخشی از ظرفیت‌های هنری و کارآفرینی شهرستان شهریار را به نمایش می‌گذارد. این مجموعه با طراحی و تولید محصولات متنوع دست‌ساز، از جمله اکسسوری‌های گلیمی، در مسیر پیوند هنرهای سنتی با نیازها و سلیقه‌های امروزی گام برمی‌دارد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار افزود: آموزش صنایع دستی در کنار تولید محصولات، از ظرفیت‌های مهم این مجموعه به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه انتقال مهارت‌های هنری، تقویت توانمندی علاقه‌مندان و ایجاد فرصت‌های تازه برای اشتغال و درآمدزایی را فراهم کند.

او اشاره کرد: توجه به تولیدات دست‌ساز و بهره‌گیری از نقوش و جلوه‌های هنرهای سنتی ایرانی در طراحی محصولات، علاوه بر کمک به حفظ و تداوم مهارت‌های بومی، زمینه مناسبی برای معرفی صنایع دستی به نسل جوان و توسعه بازار محصولات هنری ایجاد می‌کند.

اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان شهریار با حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه، در مسیر معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی منطقه، تقویت کسب‌وکارهای هنری و گسترش فرصت‌های کارآفرینی تلاش می‌کند.

فعالیت مجموعه‌هایی این چنینی می‌تواند در کنار توسعه تولید و آموزش صنایع دستی، به رونق اقتصاد محلی، افزایش استقبال از محصولات دست‌ساز و تقویت جایگاه صنایع دستی در سبد تولیدات فرهنگی و هنری شهرستان شهریار کمک کند.

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