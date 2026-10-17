رونق اقتصاد گردشگری از اهداف مهم توسعه گردشگری در روستای صلیحاویه است

به گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان خوزستان، ۲۳ مهر ۱۴۰۵ به همراه مهدی سالمی، رئیس دفتر فنی این اداره‌کل، از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گردشگری روستای صلیحاویه در شهرستان شادگان بازدید کرد.

این بازدید میدانی با هدف بررسی ظرفیت‌های گردشگری منطقه و ارزیابی وضعیت زیرساخت‌ها انجام شد و طی آن، وضعیت آب‌بندان، اراضی، اسکله و مسیرهای دسترسی روستا مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی روند اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، ساماندهی محوطه‌های آبی و ایجاد تأسیسات رفاهی برای جذب گردشگران از محورهای اصلی این بازدید بود.

مدیرکل میراث فرهنگی خوزستان در جریان این بازدید، بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز تأکید کرد و رونق اقتصاد گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار را از اهداف مهم توسعه گردشگری در روستای صلیحاویه دانست.

روستای صلیحاویه با برخورداری از طبیعت بکر، آب‌های آرام و قرارگیری در مجاورت تالاب بین‌المللی شادگان، از ظرفیت‌های ارزشمند استان خوزستان برای توسعه گردشگری روستایی و طبیعت‌گردی برخوردار است؛ ظرفیتی که با برنامه‌ریزی هدفمند، تکمیل زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و افزایش جذب گردشگر در منطقه باشد.

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