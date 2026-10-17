به گزارش خبرنگار میراث آریا، جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ با حضور محمدعلی طالبی استاندار، برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس‌شورای اسلامی، محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری و نماینده مردم سسندج در مجلس، مجتبی شکری سرپرست صندوق توسعه و احیا وزارت میراث‌فرهنگی، سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان و جمعی از مسئولان استانی، نخستین خانه صنایع‌دستی نساجی سنتی در شهر کرمان افتتاح شد.

این مجموعه با محوریت کارآفرینانی بانوان و با هدف ایجاد زمینه برای فعالیت بانوی سرپرست خانوار، در راستای توسعه کارآفرینی زنان، حفظ هنرهای اصیل ایرانی و ایجاد فرصت‌های اشتغال پایدار فعالیت خود را آغاز کرد.

این مجموعه که پیش از این در قالب کارگاه تولید پارچه‌های سنتی، پوشاک فاخر ایرانی، کوسن و محصولات دکوراسیون داخلی از جمله فعالیت‌های داشته با تبدیل به خانه صنایع‌دستی ترویج و توسعه بیشتر بافت منسوجات سنتی در کرمان را دنبال می‌کند.

محصولات این مجموعه به‌صورت کاملا بافت دست و با بهره‌گیری از مواد طبیعی تولید می‌شوند و در طراحی برخی پوشاک نیز از عناصر هنری همچون مس و سرامیک استفاده شده است، تلفیق هنر سنتی با طراحی خلاقانه و رویکرد سازگار با محیط‌زیست، از ویژگی‌های شاخص این مجموعه به شمار می‌رود که اقدامی موثر در کاربردی کردن صنایع‌دستی و بازاریابی بهتر محصولات محسوب می‌شود.

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