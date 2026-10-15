۲۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۱

بازدید اعضای سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی از ارگ تاریخی کلاه‌فرنگی بیرجند

بازدید اعضای سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی از ارگ تاریخی کلاه‌فرنگی بیرجند

اعضای سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی به همراه خانواده‌های خود، در قالب برنامه‌ای فرهنگی از ارگ تاریخی کلاه‌فرنگی بیرجند و خانه گوهر و سنگ بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید اعضای سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی به همراه خانواده‌های خود، در قالب برنامه‌ای فرهنگی از ارگ تاریخی کلاه‌فرنگی بیرجند و خانه گوهر و سنگ با هدف آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان و همچنین تقویت تعاملات اجتماعی و خانوادگی روز پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ انجام شد.

در جریان این بازدید، اعضای سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی و خانواده‌های آنان با پیشینه تاریخی و ویژگی‌های معماری ارگ کلاه‌فرنگی بیرجند، به‌عنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی شهر، آشنا شدند و از نزدیک جلوه‌هایی از میراث معماری منطقه را مشاهده کردند.

شرکت‌کنندگان در ادامه با حضور در خانه گوهر و سنگ، با ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و جلوه‌های متنوع گوهرسنگ‌ها آشنا شدند؛ بازدیدی که با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی، زمینه‌ای برای پیوند بیشتر میان میراث‌فرهنگی، گردشگری و حوزه معدن فراهم کرد.

این برنامه در فضایی فرهنگی و صمیمی برگزار شد و فرصتی برای آشنایی با بخشی از داشته‌های تاریخی و فرهنگی استان، افزایش آگاهی درباره ظرفیت‌های گردشگری و تقویت ارتباط میان اعضای سازمان و خانواده‌های آنان فراهم آورد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072502550
سمیه محمدی
دبیر مرضیه امیری

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