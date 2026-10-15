به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید اعضای سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی به همراه خانواده‌های خود، در قالب برنامه‌ای فرهنگی از ارگ تاریخی کلاه‌فرنگی بیرجند و خانه گوهر و سنگ با هدف آشنایی بیشتر شرکت‌کنندگان با ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان و همچنین تقویت تعاملات اجتماعی و خانوادگی روز پنج‌شنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ انجام شد.

در جریان این بازدید، اعضای سازمان نظام مهندسی معدن خراسان جنوبی و خانواده‌های آنان با پیشینه تاریخی و ویژگی‌های معماری ارگ کلاه‌فرنگی بیرجند، به‌عنوان یکی از بناهای شاخص تاریخی شهر، آشنا شدند و از نزدیک جلوه‌هایی از میراث معماری منطقه را مشاهده کردند.

شرکت‌کنندگان در ادامه با حضور در خانه گوهر و سنگ، با ظرفیت‌ها، ویژگی‌ها و جلوه‌های متنوع گوهرسنگ‌ها آشنا شدند؛ بازدیدی که با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های معدنی خراسان جنوبی، زمینه‌ای برای پیوند بیشتر میان میراث‌فرهنگی، گردشگری و حوزه معدن فراهم کرد.

این برنامه در فضایی فرهنگی و صمیمی برگزار شد و فرصتی برای آشنایی با بخشی از داشته‌های تاریخی و فرهنگی استان، افزایش آگاهی درباره ظرفیت‌های گردشگری و تقویت ارتباط میان اعضای سازمان و خانواده‌های آنان فراهم آورد.

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