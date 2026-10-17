به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری گفت: جلسه بررسی دستورالعمل نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری استان، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور رؤسای گروه‌های گردشگری، رؤسای انجمن‌های حرفه‌ای هتل‌داران و واحدهای پذیرایی استان و کارشناسان مرتبط برگزار شد.

معاون گردشگری گلستان افزود: در این نشست، مواد و بندهای دستورالعمل با مشارکت اعضای حاضر بررسی شد و پس از تبادل‌نظر، مفاد آن با اتفاق نظر اعضا به تأیید رسید.

در پایان جلسه، صورت‌جلسه مربوط به امضای اعضای حاضر رسید و مقرر شد انجمن‌های حرفه‌ای مرتبط، بر اساس مفاد دستورالعمل تأییدشده اقدام کنند.

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