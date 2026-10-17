کالابرگ سه دهک مشمول شارژ شد

به گزارش میراث آریا، کالابرگ سرپرست خانوارهای با رقم آخر کد ملی سه تا ۶، امروز شنبه ۲۵ مهرماه شارژ شد و این خانوارها می‌توانند برای خرید مایحتاج موردنیاز خود به فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های طرف قرارداد با کالابرگ مراجعه و اعتبار خود را خرج کنند.

در چارچوب تغییرات جدید، از مردادماه، فاصله نوبت‌های شارژ از ۵ روز به ۱۰ روز افزایش یافته است. بر اساس اعلام وزارت رفاه، از این پس فرآیند واریز اعتبار به حساب سرپرستان خانوار در سه بازه زمانبندی پانزدهم هرماه، بیست و پنجم هر ماه و پنجم ماه بعد انجام می‌شود. به‌طوری که سرپرستان خانواری که رقم آخر کد ملی‌شان ۰.۱ و ۲ باشد و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، هر ماه روز پانزدهم، سرپرست خانوارهای با رقم آخر کد ملی سه تا ۶، هرماه روز بیست‌وپنجم و سرپرست‌های با کدملی رقم ۷ تا ۹ روز پنجم ماه بعد اعتبار کالابرگی خود را دریافت می‌کنند.

تمدید مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تا ۲۷ مهرماه

همچنین طبق اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در راستای افزایش اعتبار کالابرگ در این مرحله، حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، پس از تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست، مشمول افزایش اعتبار کالابرگ خواهند شد.

با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان و فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای تکمیل اطلاعات، مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه تمدید شده است.

سرپرستان خانوار مشمول طرح که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند علاوه بر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my. gov. ir، از طریق بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله به نشانی @hadafmandi_yaranehbot نیز فرم خوداظهاری و درخواست خود را تکمیل کنند.

ثبت درخواست از طریق یکی از دو مسیر اعلام‌شده امکان‌پذیر است و متقاضیان می‌توانند با استفاده از روشی که برایشان دسترس‌پذیرتر است، اطلاعات خود را ثبت کنند.

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