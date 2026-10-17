به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، محمد جوروند در بازدیدی که جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ از محوطه تاریخی و باستانی کول‌فرح ایذه انجام داد از روند اجرای پروژه‌های عمرانی این محوطه مطلع شد.

در این بازدید که با حضور جمعی از مدیران و کارشناسان فنی همراه بود مدیرکل میراث‌فرهنگی خوزستان با ابراز رضایت از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها بر تداوم عملیات اجرایی و تکمیل زیرساخت‌های باقی‌مانده تاکید کرد.

دفتر فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان در راستای ارتقای سطح امنیت و پایش تصویری این اثر تاریخی اقدامات گسترده‌ای شامل نصب ۲۶ دوربین مداربسته مجهز به شبکه فیبر نوری و همچنین نصب چهار برج روشنایی در محوطه انجام داده است. این اقدامات با هدف ساماندهی فضای محوطه و حفاظت بهتر از آثار تاریخی صورت گرفته است.

محوطه باستانی کول‌فرح ایذه یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی کشور به‌شمار می‌آید که دارای سنگ‌نگاره‌های ارزشمند است. ارتقای سیستم‌های حفاظتی و روشنایی این محوطه گامی مهم برای حفظ این میراث کهن و تسهیل بازدید گردشگران است.

انتهای پیام/