۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷

تعیین تکلیف ۴پرونده در کمیسیون بدوی واحدهای پذیرایی گلستان

تعیین تکلیف ۴پرونده در کمیسیون بدوی واحدهای پذیرایی گلستان

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان، از بررسی چهار پرونده در جلسه کمیسیون بدوی واحدهای پذیرایی استان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، یاسر قندهاری در تشریح مصوبات جلسه کمیسیون بدوی واحدهای پذیرایی استان که ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد، گفت: پرونده سفره‌خانه سنتی در شهرستان آق‌قلا، به‌دلیل تمدیدنشدن پروانه به مدت دو سال، در این جلسه بررسی شد. با توجه به تعطیلی این واحد و نتایج بررسی‌های انجام‌شده، اعضای کمیسیون به اتفاق آرا با ابطال پروانه آن موافقت کردند.

معاون گردشگری گلستان افزود: در بررسی پرونده مرکز تفریحی و سرگرمی نیز مقرر شد فرصتی یک‌ماهه به بهره‌بردار داده شود تا ضمن رفع نواقص، برای تمدید پروانه بهره‌برداری اقدام کند.

او ادامه داد: پرونده سفره‌خانه سنتی در شهرستان کردکوی نیز بنا بر درخواست بهره‌بردار مطرح شد و ابطال پروانه این واحد به اتفاق آرای اعضای کمیسیون به تصویب رسید.

قندهاری درباره چهارمین پرونده مطرح‌شده در این جلسه گفت: برای سفره‌خانه سنتی در شهرستان آزادشهر، به‌دلیل رعایت‌نکردن ضوابط و نبود نظارت کامل بر فعالیت مجموعه، اخطار کتبی صادر شد تا بهره‌بردار برای اصلاح رویه و رعایت موارد اعلام‌شده اقدام کند.

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کد خبر 1405072502556
ابوالفضل آذری
دبیر مرضیه امیری

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