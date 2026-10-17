به گزارش خبرنگار میراث آریا، خانه صنایع‌دستی کرمان، جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵ با حضور محمدعلی طالبی استاندار کرمان، برزین ضرغامی معاون صنایع‌دستی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محسن فتحی رئیس فراکسیون گردشگری و نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، مجتبی شکری سرپرست صندوق توسعه و احیا وزارت میراث‌فرهنگی، سید مؤید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان و جمعی از مسئولان استان افتتاح شد.

این مجموعه با هدف حمایت از هنرمندان، توسعه کسب‌وکارهای خلاق و گسترش بازار محصولات صنایع‌دستی راه‌اندازی شده است و در چهار حوزه آموزش، توسعه، ترویج، تولید و فروش محصولات فعالیت می‌کند.

برگزاری رویدادهای تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و کارگاه‌های تولید زنده محصولات از جمله برنامه‌های خانه صنایع‌دستی کرمان است که با تمرکز بر سفال و سرامیک، زمینه ارتقا مهارت‌های هنری، توسعه تولید و پیوند میان هنرهای بومی و نیازهای بازار را فراهم می‌کند.

محصولات این مجموعه علاوه بر بازار محلی، به استان‌های دیگر نیز ارسال می‌شود و در حال حاضر ۱۵ نفر در آن مشغول فعالیت هستند، ظرفیتی که می‌تواند در ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر هنرهای بومی و سنتی موثر باشد.

در جریان افتتاح این مجموعه، بر ضرورت برندسازی و هویت‌بخشی به محصولات و برنامه‌ریزی هدفمند برای معرفی متمایز تولیدات، ارتقا جایگاه تجاری و توسعه بازار فروش تاکید شد.

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