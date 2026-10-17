۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۸

پارک ملی دریایی نای بند پاکسازی شد

پارک ملی دریایی نای بند پاکسازی شد

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر گفت: برنامه پاکسازی مکانیزه سواحل چریف، پارک ملی دریایی نایبند اجرا شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز جمعه ۲۴ مهر ۱۴۰۵  برنامه پاکسازی مکانیزه سواحل چریف، پارک ملی دریایی نایبند اجرا شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه افزود: برنامه پاکسازی مستمر با تلاش همکاران در پارک ملی دریایی نای بند برگزار می‌شود و این اقدام را ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی و به عنوان الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت شناخته می‌شود.

مصطفی موذنی افزود: سواحل به عنوان یکی از مهمترین منابع طبیعی و گردشگردی نیازمند مراقبت و نگهداری مستمر هستند.

او بیان کرد: یکی از چالش‌های اساسی در مناطق ساحلی، آلودگی‌های ناشی از زباله‌های انسانی و پسماندهای طبیعی است که درسواحل پارک ملی دریایی نای بند و با تلاش مستمر همکاران بصورت مکانیزه و موثر اقدام به پاکسازی سطوح شنی صورت می‌گیرد.

موذنی در ادامه تاکید کرد: با پاکسازی مکانیزه ساحل حذف پسماندهای طبیعی، کاهش آلودگی آب، بهبود بهداشت محیط ساحلی، پاک سازی زباله های انسانی، کمک به حفاظت از زیستگاه های طبیعی بسیار موثر و کاربردی است.

او تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و سواحل زیبا و پاکیزه نمادی از فرهنگ و مسئولیت پذیری اجتماعی است.

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کد خبر 1405072502559
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

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