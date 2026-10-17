۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۷:۳۲

۴۰ کیلومتر نقاط حادثه‌خیز استان بوشهر ایمن‌سازی شد

۴۰ کیلومتر نقاط حادثه‌خیز استان بوشهر ایمن‌سازی شد

معاون راهداری استان بوشهر از ایمن‌سازی ۴۰ کیلومتر محورهای پرتصادف و حادثه‌خیز استان خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده ایمن‌سازی و نگهداری راه‌های استان در ۶ ماهه گذشته اظهار کرد: در این مدت، اقدامات متعددی در حوزه خط‌کشی، روشنایی، نصب تجهیزات ایمنی و اصلاح نقاط پرخطر با هدف ارتقای ایمنی تردد و صیانت از جان کاربران جاده‌ای انجام شده است.

معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اعلام اینکه یک هزار و ۳۲۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است، افزود: در حوزه روشنایی راه‌ها نیز ۷ کیلومتر روشنایی طولی اجرا شده؛ همچنین ۷ روشنایی نقطه‌ای با تمرکز بر نقاط پرحادثه در محورهای استان به بهره‌برداری رسیده است و نگهداری سیستم‌های روشنایی در ۱۸۰ کیلومتر از راه‌ها در دستور کار قرار داشته است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای حفاظت از مسیرها و پیشگیری از خروج وسایل نقلیه یادآور شد: در راستای ایمن‌سازی محورهای ارتباطی، ۴۰ کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی) و فلزی در محورهای کنگان -عسلویه و نقاط پرتگاهی محور کوهستانی شهرستان جم اجرا شده است.

حیدری با تأکید بر اهمیت افزایش هوشیاری رانندگان و پیشگیری از حوادث جاده‌ای بیان کرد: ۵۳ نقطه ایمن‌سازی و آشکارسازی و اجرای ۳۴ کیلومتر شانه‌سازی راه‌ها از دیگر اقدامات ایمنی انجام‌شده در ۶ ماهه گذشته است.

او در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات ایمنی و نگهداری راه‌ها خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اجرای برنامه‌های مستمر ایمن‌سازی، نگهداری تجهیزات و بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای، ارتقای ایمنی سفرها و افزایش رضایت رانندگان و مردم را دنبال می‌کند.

انتهای پیام/

کد خبر 1405072502560
وحید امیری
دبیر مرضیه امیری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha