به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حمیدرضا حیدری امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ با اشاره به اجرای طرح‌های گسترده ایمن‌سازی و نگهداری راه‌های استان در ۶ ماهه گذشته اظهار کرد: در این مدت، اقدامات متعددی در حوزه خط‌کشی، روشنایی، نصب تجهیزات ایمنی و اصلاح نقاط پرخطر با هدف ارتقای ایمنی تردد و صیانت از جان کاربران جاده‌ای انجام شده است.

معاون اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اعلام اینکه یک هزار و ۳۲۰ کیلومتر خط‌کشی در محورهای مواصلاتی استان اجرا شده است، افزود: در حوزه روشنایی راه‌ها نیز ۷ کیلومتر روشنایی طولی اجرا شده؛ همچنین ۷ روشنایی نقطه‌ای با تمرکز بر نقاط پرحادثه در محورهای استان به بهره‌برداری رسیده است و نگهداری سیستم‌های روشنایی در ۱۸۰ کیلومتر از راه‌ها در دستور کار قرار داشته است.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده در راستای حفاظت از مسیرها و پیشگیری از خروج وسایل نقلیه یادآور شد: در راستای ایمن‌سازی محورهای ارتباطی، ۴۰ کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی) و فلزی در محورهای کنگان -عسلویه و نقاط پرتگاهی محور کوهستانی شهرستان جم اجرا شده است.

حیدری با تأکید بر اهمیت افزایش هوشیاری رانندگان و پیشگیری از حوادث جاده‌ای بیان کرد: ۵۳ نقطه ایمن‌سازی و آشکارسازی و اجرای ۳۴ کیلومتر شانه‌سازی راه‌ها از دیگر اقدامات ایمنی انجام‌شده در ۶ ماهه گذشته است.

او در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات ایمنی و نگهداری راه‌ها خاطرنشان کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر با اجرای برنامه‌های مستمر ایمن‌سازی، نگهداری تجهیزات و بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای، ارتقای ایمنی سفرها و افزایش رضایت رانندگان و مردم را دنبال می‌کند.

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