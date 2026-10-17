به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهران فلاح شنبه ۲۵مهر ۱۴۰۵ از برگزاری کارگاه آموزشی «آشنایی با قوانین و مقررات راهنمایان گردشگری» توسط شرکت گردشگری و هتلداری سپنتا روژان مامطیر خبر داد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل با اشاره به اهمیت آشنایی راهنمایان گردشگری با ضوابط و مقررات قانونی این حوزه، اظهار کرد: ارتقای دانش تخصصی و افزایش آگاهی حقوقی فعالان گردشگری می‌تواند در بهبود کیفیت خدمات و توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای راهنمایان نقش مؤثری داشته باشد.

او بیان کرد: شرکت‌کنندگان در پایان این دوره، گواهی معتبر از اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی دریافت خواهند کرد.

فلاح گفت: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند با شماره ۰۹۰۲۱۱۴۳۱۹۰ تماس بگیرند.

کارگاه آموزشی قوانین و مقررات راهنمایان گردشگری در بابل با تدریس یحیی سعادت، مدرس دانشگاه و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کارشناس رسمی دادگستری در حوزه گردشگری، به‌صورت آنلاین در روزهای شنبه ۲۵ مهر و دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹:۳۰ به صورت آنلاین، برگزار می‌شود.

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