به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی صالحی، روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: برگزاری دوره‌های آموزشی صنایع‌دستی در مناطق روستایی، گامی مؤثر در راستای حفظ و احیای هنرهای بومی، انتقال مهارت‌های سنتی به نسل‌های جدید و ایجاد زمینه مناسب برای اشتغال و درآمدزایی بانوان روستایی است.

مسئول میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خوسف افزود: آموزش پارچه‌بافی به بانوان روستای معصوم‌آباد، فرصتی برای آشنایی و کسب مهارت در یکی از رشته‌های صنایع‌دستی و فراهم‌کردن زمینه فعالیت اقتصادی در کنار حفظ میراث ارزشمند بومی منطقه است.

او با تأکید بر اهمیت توسعه آموزش‌های صنایع‌دستی در روستاهای شهرستان خوسف تصریح کرد: حمایت از هنرجویان و علاقه‌مندان به رشته‌های صنایع‌دستی و فراهم‌کردن زمینه ارتقای مهارت‌های آنان، می‌تواند در تقویت اقتصاد خانوار، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق کسب‌وکارهای کوچک و محلی نقش مؤثری داشته باشد.

صالحی در پایان، توسعه آموزش‌های مهارتی در حوزه صنایع‌دستی را از زمینه‌های مهم حفظ هنرهای سنتی و توانمندسازی بانوان روستایی دانست و بر اهمیت تداوم این برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌های بومی شهرستان تأکید کرد.

انتهای پیام/