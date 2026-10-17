به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا میرزایی‌پور روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ با اعلام این خبر اظهار کرد: رویدادی بزرگ با محوریت معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای کشاورزی، صنعتی، اقتصادی و صنایع‌دستی شهر هیدج آغاز شده است و این شهر در تاریخ ۲۵ لغایت ۳۰ مهرماه میزبان عموم علاقه‌مندان، فعالان اقتصادی و گردشگران در مجتمع لاله هیدج خواهد بود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابهر در تشریح جزئیات این رویداد افزود: برگزاری این جشنواره فرصتی مغتنم برای به نمایش گذاشتن گستره‌ای از توانمندی‌های بومی است که می‌تواند به معرفی بهتر پتانسیل‌های منطقه کمک شایانی کند. پ

او گفت: در این نمایشگاه، بخش‌های مختلفی از جمله دستاوردهای بخش کشاورزی، واحدهای صنعتی فعال و غرفه‌های متنوع صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بانوان و هنرمندان منطقه دایر شده است تا چرخه‌ای کامل از ایده‌پردازی، تولید مزرعه‌ای و صنعتی تا بازار مصرف به نمایش درآید.

میرزایی پور بیان کرد: برگزاری نخستین جشنواره «از مزرعه تا صنعت» در شهر هیدج از چند منظر دارای اهمیتبرجسته‌ای است. نخست آنکه ایجاد چنین بسترهایی موجب هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی مدرن، صنعت و هنرهای سنتی می‌شود.

او افزود: هیدج به عنوان یکی از نقاط مستعد و پویا در شهرستان ابهر، همواره در زمینه‌های تولیدی پیشگام بوده و این جشنواره به تقویت زنجیره ارزش محصولات محلی کمک می‌کند. همچنین، این رویداد بستر مناسبی را برای تعامل مستقیم تولیدکنندگان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد تا ضمن تبادل تجربیات، بازارهای جدیدی را برای عرضه محصولات خود جستجو کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابهر بیان کرد: با توجه به نقش کلیدی صنایع‌دستی و گردشگری روستایی و شهری در اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار، این‌گونه رویدادها گامی مؤثر در جهت معرفی هویت فرهنگی، تشویق نسل جوان به سمت مشاغل مولد و رونق گردشگری رویداد در سطح شهرستان ابهر و استان زنجان به شمار می‌رود.

او گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان و اداره شهرستان ابهر همواره از چنین طرح‌های پیشران و توسعه‌محوری حمایت نموده و آن را در راستای پویایی اقتصاد محلی ارزیابی می‌کنند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ابهر افزود: این جشنواره از تاریخ ۲۵ لغایت ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵، هر روز از ساعت بازدید مشخص در مجتمع لاله شهر هیدج پذیرای حضور گرم شهروندان، مسئولان استانی و شهرستان، اهالی فرهنگ و هنر و فعالان اقتصادی خواهد بود.

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