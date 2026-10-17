نمایشگاه بانوان کارآفرین در شهرستان ابهر  تمدید شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رضا میرزایی‌پور ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: نمایشگاه بانوان کارآفرین این شهرستان با هدف حمایت از تولیدات هنری و صنایع دستی بانوان، تمدید شد. حمایت همه‌جانبه از این‌گونه رویدادها، توسعه مشاغل خانگی و ایجاد بسترهای مناسب برای عرضه و فروش محصولات تولیدی بانوان کارآفرین را از مهم‌ترین اولویت‌های خود در راستای رونق تولید و اشتغال پایدار در سطح شهرستان‌ استان می‌داند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ابهرافزود: با توجه به پتانسیل بالای محصولات ارائه شده در این نمایشگاه، تصمیم بر آن شد تا مهلت بازدید از این رویداد افزایش یابد.

او بیان کرد: متقاضیان و علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح تا عصر از برگزاری مراسم اختتامیه، از این نمایشگاه بازدید کنند. برگزاری نمایشگاه بانوان کارآفرین در شهرستان ابهر فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های بی‌نظیر صنایع‌دستی، هنرهای سنتی و توانمندی‌های اقتصادی بانوان هنرمند استان زنجان است.

میرزایی پور بیان کرد: مراسم اختتامیه این رویداد روز شنبه، ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵، رأس ساعت ۱۷:۰۰ در سالن بحران واقع در پارک پردیس ابهر برگزار خواهد شد.

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