به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد مریدی روز چهارشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵ در حاشیه نمایشگاه اکسپو۲۰۲۶ و با حضور در استودیوی نمایشگاه، با اشاره به مباحث بنیادین ثروت‌آفرینی در کشور تصریح کرد: در حالی که حوزه کشاورزی با چالش‌های اقلیمی و آینده نگران‌کننده روبه‌روست و صنعت نیز وابستگی‌ها و مسائل ترانزیتی خود را دارد، گردشگری تمامی داشته‌های خود را بدون وابستگی در درون خود جای داده است. استان فارس با داشتن ۱۶ هزار اثر تاریخی واجد ارزش، ۳۵۰۰ اثر ثبت‌شده ملی و بالغ بر ۳۰ درصد آثار ثبت‌شده جهانی در ایران، ثروتی بی‌بدیل در اختیار دارد.

مریدی طبیعت بی‌نظیر، مردمان مهربان و متواضع، صنایع دستی بی‌همتا همچون خاتم شیراز و صنایع دستی فیروزآباد و آباده، و همچنین گردشگری مذهبی با محوریت حرم مطهر شاهچراغ (ع) به عنوان سومین حرم اهل بیت در ایران را از دیگر مزیت‌های برجسته استان برشمرد.

او همچنین به جایگاه گردشگری سلامت با بهره‌مندی از برترین متخصصان پزشکی دنیا و گردشگری ادبی با حضور آرامگاه لسان‌الغیب حافظ شیرازی و شیخ اجل سعدی شیرازی اشاره کرد و افزود که رویداد «مهر شیراز» از پنجم مهرماه تا بیست‌وسوم مهرماه، از روز مولای بلخی تا بزرگداشت حافظ، میزبان علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن این مرز و بوم بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با اشاره به اینکه در موزه‌های استان قریب به ۵۶ هزار اثر از ادوار مختلف هخامنشی، ساسانی، دیلمیان، تیموری و پرشکوه زندیه نگهداری می‌شود، خاطرنشان کرد: حفظ این میراث بر عهده دولت به تنهایی نیست، بلکه همه مردم باید با تمام جان از آن مراقبت کنند. در همین راستا، شماره تلفن «۳۱۳۱» به صورت شبانه‌روزی برای پاسخگویی به گزارش‌های مردمی پیرامون حفاری‌های غیرمجاز و تخریب آثار در نظر گرفته شده است.

مریدی ضمن تقدیر از خیرین و میراث‌داران، خواستار راه‌اندازی «نهضت مرمت میراث» مشابه نهضت مدرسه‌سازی شد و اعلام کرد که مدرسه استادشاگردی مرمت ابنیه‌های تاریخی در شیراز به صورت رایگان دوره‌های آموزشی را برای دانش‌آموزان، دانشجویان و علاقه‌مندان برگزار می‌کند تا در کنار بودجه‌های دولتی، با کمک خیرین و علاقه‌مندان، پروژه‌های مرمتی با سرعت بیشتری پیگیری شود.

او با اشاره به وجود ۱۱ شهر دارای بافت تاریخی ثبت‌ملی و ۱۱ روستای بافتی در استان فارس و تعریف کریدورهای متعدد گردشگری (از جمله محورهای ساسانی، هخامنشی و تمدن)، بر سیستم‌های راهنمایی، معرفی و روایت‌گری در این مسیرها تأکید کرد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در پایان با اشاره به توجه جهانیان به فرهنگ و تمدن ایران و با یادآوری نام و آوازه ایرانیان در طول تاریخ، از جمله حضور نام و تیم‌های ورزشی مرتبط با اسطوره‌های ایرانی در شهرهای مختلف جهان، بر صلح‌طلبی، کم‌آزاری در عین توانایی و پیشینه درخشان این مرز و بوم تأکید کرد.

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