ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تا ۲۷ مهرماه تمدید شد

به‌گزارش میراث‌آریا، حسن نوروزی مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان و فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای تکمیل اطلاعات، مهلت ثبت درخواست افزایش اعتبار کالابرگ تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه تمدید شده است.

او افزود: سرپرستان خانوار مشمول طرح که پیامک اطلاع‌رسانی دریافت کرده‌اند، می‌توانند علاوه بر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my. gov. ir، از طریق بازوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پیام‌رسان بله به نشانی @hadafmandi_yaranehbot نیز فرم خوداظهاری و درخواست خود را تکمیل کنند.

نوروزی با اشاره به اینکه در این مرحله حدود ۴۰ میلیون نفر از هموطنان، معادل ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار، در فرایند افزایش اعتبار کالابرگ قرار دارند، از سرپرستان خانوار مشمول خواست در مهلت تعیین‌شده نسبت به تکمیل فرم خوداظهاری و ثبت درخواست اقدام کنند.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرد: ثبت درخواست از طریق یکی از دو مسیر اعلام‌شده امکان‌پذیر است و متقاضیان می‌توانند با استفاده از روشی که برایشان دسترس‌پذیرتر است، اطلاعات خود را ثبت کنند.

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