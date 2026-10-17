به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپوی ۲۰۲۶ با حضور در پاویون رسانه این‌نمایشگاه در خصوص برنامه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی در حوزه گردشگری و مرمت بناهای تاریخی گفت: نام بلندآوازه شیراز به معنای بی‌نیازی از تلاش برای معرفی نیست و همواره باید برای شکوفایی این ظرفیت‌ها گام برداشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با اشاره به حضور نمایندگان و فعالان ۳۰ استان کشور در سالن ملاصدرا افزود: نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و گردشگری امسال با حضور وزیر نفت، وزیر میراث فرهنگی و شخصیت‌های برجسته داخلی و خارجی برگزار شد و همایش سرمایه‌گذاری گردشگری شیراز نیز با حضور معاونان وزیر و سرمایه‌گذاران بزرگ کشور میزبانی شد.

مریدی در خصوص وضعیت شاخص‌های اقامتی و اقتصادی گردشگری تصریح کرد: برخلاف برخی شهرها که نرخ اشغال هتل‌هایشان پایین است، در شیراز این شاخص به بالای ۹۰ درصد رسیده و صنعت گردشگری تنها اقامت نیست؛ بلکه یک چرخه عظیم اقتصادی شامل ترانزیت، توزیع و کسب‌وکارهای خرد و کلان است.

او در پایان با تمجید از آثار هنری و کلیپ‌هایی که با عنوان ایران‌جان در بخش صنایع دستی تولید شده است، خاطرنشان کرد: رویدادهایی همچون مهر شیراز در کنار پیشینه درخشان این جهان‌شهر، با همراهی ادبا، شعرا و هنرمندان، بستر بی‌نظیری برای تعالی فرهنگ و اقتصاد استان فراهم کرده است.

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