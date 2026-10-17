۲۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۲

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس عنوان کرد:

فراهم شدن زمینه مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت بناهای تاریخی

فراهم شدن زمینه مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت بناهای تاریخی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی فارس در رویداد بین‌المللی شیراز اکسپوی ۲۰۲۶ از فراهم شدن زمینه مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری و مرمت بناهای تاریخی خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، بهزاد مریدی روز جمعه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۵، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپوی ۲۰۲۶ با حضور در پاویون رسانه این‌نمایشگاه در خصوص برنامه‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی در حوزه گردشگری و مرمت بناهای تاریخی گفت: نام بلندآوازه شیراز به معنای بی‌نیازی از تلاش برای معرفی نیست و همواره باید برای شکوفایی این ظرفیت‌ها گام برداشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس با اشاره به حضور نمایندگان و فعالان ۳۰ استان کشور در سالن ملاصدرا افزود: نمایشگاه ملی صنایع‌دستی و گردشگری امسال با حضور وزیر نفت، وزیر میراث فرهنگی و شخصیت‌های برجسته داخلی و خارجی برگزار شد و همایش سرمایه‌گذاری گردشگری شیراز نیز با حضور معاونان وزیر و سرمایه‌گذاران بزرگ کشور میزبانی شد.

مریدی در خصوص وضعیت شاخص‌های اقامتی و اقتصادی گردشگری تصریح کرد: برخلاف برخی شهرها که نرخ اشغال هتل‌هایشان پایین است، در شیراز این شاخص به بالای ۹۰ درصد رسیده و صنعت گردشگری تنها اقامت نیست؛ بلکه یک چرخه عظیم اقتصادی شامل ترانزیت، توزیع و کسب‌وکارهای خرد و کلان است.

او در پایان با تمجید از آثار هنری و کلیپ‌هایی که با عنوان ایران‌جان در بخش صنایع دستی تولید شده است، خاطرنشان کرد: رویدادهایی همچون مهر شیراز در کنار پیشینه درخشان این جهان‌شهر، با همراهی ادبا، شعرا و هنرمندان، بستر بی‌نظیری برای تعالی فرهنگ و اقتصاد استان فراهم کرده است.

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کد خبر 1405072502572
بهپور کریمیان
دبیر مرضیه امیری

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