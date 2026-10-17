میز تخصصی گردشگری سلامت استان همدان تشکیل شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی خاکسار شنبه ۲۵ مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: در نشست تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت استان همدان، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، سازمان نظام پزشکی، مراکز دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل (IPD)، دفاتر خدمات مسافرتی فعال در حوزه گردشگری سلامت و تسهیل‌گران این حوزه حضور داشتند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان افزود: با توجه به ماهیت بین‌بخشی گردشگری سلامت، تعامل و همکاری میان مجموعه‌های درمانی، فعالان گردشگری و سایر دستگاه‌های مرتبط، از الزامات توسعه این حوزه به شمار می‌رود و تشکیل این میز می‌تواند زمینه هم‌افزایی بیشتر، هماهنگی فعالیت‌ها و پیگیری مسائل و ظرفیت‌های موجود را فراهم کند.

او همچنین از تعیین دبیر میز تخصصی گردشگری سلامت استان در این جلسه خبر داد و گفت: تعیین دبیر، گامی در جهت سامان‌دهی امور، پیگیری مصوبات و ایجاد انسجام در فعالیت‌های مرتبط با گردشگری سلامت استان است.

خاکسار با اشاره به ظرفیت‌های درمانی همدان بیان کرد: این استان دارای ۱۱ مرکز IPD معرفی‌شده در حوزه پذیرش بیماران بین‌الملل است که از جمله آن‌ها می‌توان به بیمارستان‌های فرشچیان، بعثت، بوعلی و آتیه، مراکز جراحی افق و شفا، کلینیک‌های دندان‌پزشکی آراد، آینده و استادان و مرکز زیبایی مایا می‌شود.

او ادامه داد: وجود این مراکز در کنار ظرفیت‌های بخش خصوصی و فعالان حوزه گردشگری، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت در استان فراهم می‌کند. بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم هماهنگی میان ارائه‌دهندگان خدمات درمانی و گردشگری، ارتقای کیفیت خدمات، توجه به نیازهای بیماران بین‌الملل و تقویت فرایندهای اطلاع‌رسانی و پذیرش است.

معاون گردشگری استان همدان تأکید کرد: توسعه گردشگری سلامت می‌تواند علاوه بر معرفی توانمندی‌های درمانی استان، به رونق فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، افزایش ماندگاری گردشگران، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت اشتغال در بخش‌های مرتبط کمک کند.

خاکسار در پایان خاطرنشان کرد: تشکیل میز تخصصی گردشگری سلامت استان همدان در چارچوب اهداف سند راهبردی توسعه گردشگری و با رویکرد تقویت همکاری میان دستگاه‌ها و فعالان تخصصی این حوزه انجام شده است، اقدامی که با پیگیری برنامه‌های مشترک و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های درمانی و گردشگری استان می‌تواند به ارتقای جایگاه همدان در حوزه گردشگری سلامت کمک کند.

انتهای پیام/