به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا بهزاد مریدی در روز پنجشنبه 24 مهرماه در حاشیه دومین نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۶ گفت: نمایشگاه ملی گردشگری و صنایع دستی مهر شیراز که از پنجم مهرماه آغاز شده بود، در فرصتی دیگر نیز می‌توانست برگزار شود، اما هم‌افزایی این رویداد با شیراز اکسپو ۲۰۲۶ زمینه‌ای فراهم کرد تا ظرفیت‌های گردشگری و صنایع دستی در بستری گسترده‌تر معرفی شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس ادامه داد: حضور استان‌های مختلف کشور در این رویداد و نمایش فرهنگ‌ها و توانمندی‌های متنوع، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ایران و به‌ویژه فارس است. استانی که از میراث تاریخی و تمدنی ارزشمند، جاذبه‌های طبیعی و توانمندی‌های گسترده در حوزه صنایع دستی برخوردار است.

مریدی ادامه داد: این انتظار که نتایج چنین رویدادی بلافاصله با توافق‌های متعدد اقتصادی و دستاوردهای کمی مشخص منجر شود، ارزیابی دقیقی نیست؛ چرا که هدف اصلی این رویدادها فراهم کردن بستری برای شکل‌گیری تدریجی تعاملات و توسعه فعالیت‌های اقتصادی است.

او با اشاره به ارزش برگزاری ۲ دوره پیاپیشیراز اکسپو، افزود: تداوم چنین رویدادهایی اتفاقی ارزشمند است و باید از برگزارکنندگان و همه علاقه‌مندان به توسعه شیراز و فارس حمایت کرد تا این استان در مناسبت‌ها و قالب‌های مختلف، میزبان رویدادهای فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس اظهار کرد: هیچ کسب‌وکاری تنها با حضور در یک نمایشگاه به جایگاه پایدار نمی‌رسد، بلکه باید توانایی، دانش، کیفیت محصول و انصاف خود را در گذر زمان اثبات کند.

مریدی گفت: شیراز اکسپو نیز می‌تواند به ایجاد چنین فرصتی برای فعالان اقتصادی فارس کمک کند تا تعاملات و توافق‌های خود را به‌تدریج توسعه دهد.

او با اشاره به ظرفیت‌های متنوع این استان برای جذب گردشگران گفت: فارس مجموعه‌ای کم‌نظیر از جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی را در خود جای داده است و هر یک از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز حضور گردشگران در فصل‌های مختلف سال را فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس از تخت جمشید، پاسارگاد، بیشاپور، بازار قیصریه لار، کاخ سروستان، قلعه دختر، شهر گور و محوطه تاریخی ملیان به‌عنوان بخشی از میراث ارزشمند فارس نام برد و افزود: در کنار این آثار، جاذبه‌های طبیعی مناطقی همچون سپیدان و همچنین جایگاه فرهنگی و ادبی شیراز، ظرفیت گسترده‌ای برای توسعه گردشگری استان ایجاد کرده است.

مریدی با اشاره به جایگاه سعدی و دیگر بزرگان ادب و حکمت در هویت فرهنگی شیراز اظهار کرد: ظرفیت‌های تاریخی و تمدنی فارس در کنار فرهنگ مهمان‌نوازی مردم این استان، می‌تواند زمینه میزبانی شایسته از گردشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و تمدن ایران را فراهم کند.

او اظهار امیدواری کرد: برگزاری چنین رویدادهایی زمینه‌ساز دستاوردهای بیشتر برای شیراز و استان فارس و توسعه تعاملات فرهنگی، گردشگری و اقتصادی این استان در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

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