رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق کشور طی روزهای آینده

به‌گزارش میراث‌آریا، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی امروز شنبه ۲۵ مهرماه در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات زاگرس افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اضافه کرد: یکشنبه ۲۶ مهرماه در شمال فارس، غرب یزد، جنوب کرمان، شرق هرمزگان، در برخی نقاط اصفهان و چهارمحال و بختیاری افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

او افزود: دوشنبه ۲۷ و سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، غرب یزد، شمال فارس، جنوب کرمان، شرق هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان افزایش ابر گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در مناطقی از شمال غرب، دامنه‌های جنوبی البرز و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

به گفته ضیاییان چهارشنبه ۲۹ مهرماه بارش پراکنده در شمال غرب، شرق سواحل دریای خزر و برخی مناطق غرب کشور ادامه خواهد داشت.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا یکشنبه ۲۶ مهرماه کمی ابری با قسمتی ابری همراه با وزش باد، در بعضی ساعت‌ها افزایش باد گاهی بارش پراکنده از اواخر شب کاهش ابر با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۳۸ درجه سانتیگراد و طی دوشنبه ۲۷ مهرماه صاف تا کمی ابری وزش باد از بعد از ظهر افزایش و باد با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

او گفت: طی فردا یکشنبه ۲۶ و پس فردا دوشنبه ۲۷ مهرماه اهواز با دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳ درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.

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