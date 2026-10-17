به گزارش خبرنگار مراث آریا، محمد طاهریان روز شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۵ گفت: با توجه به اهمیت به‌روزرسانی اطلاعات فعالان اقتصادی حوزه گردگشری با آخرین رویه‌های مالیاتی و در راستای حمایت از شاغلان این حوزه، سلسله همایش‌های تخصصی مالیاتی در سطح استان برگزار می‌شود و تمامی فعالان اقتصادی، مدیران تأسیسات گردشگری و اصناف می‌توانند از این مباحث بهره‌مند شوند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به محورهای کلیدی این همایش افزود: مباحث این رویداد شامل دادرسی مالیاتی مبتنی بر هوش مصنوعی و صدور برگ تشخیص سیستمی، تکالیف و جرایم سامانه مؤدیان، مدارک موردنیاز در رسیدگی به تراکنش‌های بانکی و معافیت‌های مالیاتی است که با تدریس دکتر جلال موسوی ارائه می شود.

او با تشریح جدول زمانی و مکان برگزاری این رویدادها بیان کرد: نخستین دوره این همایش در مرکز استان، روز یکشنبه، ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن جلسات «دانش» اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان واقع در میدان امام حسین (ع)، بلوار شهید هاشمیان برگزار می‌شود.

طاهریان در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای پوشش شهرستان‌های شرق استان اظهار کرد: دوره دوم نیز روز دوشنبه، ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن کتابخانه آراسته‌مقام شیخ ابوالحسن خرقانی واقع در روستای هدف گردشگری قلعه‌نو خرقان برگزار خواهد شد تا فعالان اقتصادی و گردشگری شهرستان‌های شاهرود و میامی بدون دغدغه ناشی از بعد مسافت، امکان حضور در این رویداد آموزشی را داشته باشند.

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان در پایان با تأکید بر اینکه شرکت در این همایش‌ها رایگان است، خاطرنشان کرد: از تمامی فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران حوزه گردشگری دعوت می‌شود با حضور در این برنامه‌ها دانش خود را ارتقا دهند، همچنین علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای faraz-mehr.ir/conferences مراجعه کنند.

انتهای پیام/