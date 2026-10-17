به گزارش خبرنگار میراث آریا، مهناز کوچکزایی روز شنبه ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: گواهینامه‌ حرفه‌ای برای ۱۲ نفر از پذیرفته‌شدگان آزمون جامع گردشگری در دو رشته تخصصی «مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری»، «راهنمایان فرهنگی ایرانگردی و جهانگردی داخلی» که با موفقیت در مراحل ارزیابی و آژمون های تخصصی شرکت کرده بودند، صادر شد.

رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره‌کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این افراد پس از گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی و موفقیت در آزمون‌های جامع سراسری و پس از عبور موفقیت‌آمیز از مرحله مصاحبه تخصصی زبان انگلیسی، صلاحیت علمی و حرفه‌ای آن‌ها جهت فعالیت رسمی در صنعت گردشگری احراز شد.

او گفت: با صدور این گواهینامه‌ها، نیروهای متخصص و آموزش‌دیده جدیدی به بدنه اجرایی و مدیریتی گردشگری استان ملحق می‌شوند که نقش به‌سزایی در ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به گردشگران، توسعه گردشگری پایدار و استانداردسازی تاسیسات و راهنمایی تورها خواهند داشت.

کوچکزایی بر تداوم برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی فعالان صنعت گردشگری تأکید و آمادگی خود را برای بهره‌گیری از ظرفیت این نیروهای متخصص اعلام کرد.

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