محمدصادق کریمی‌کیا، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا: با اشاره به ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم وزارت کشور برای گسترش تعاملات فرهنگی بین‌المللی، انجمن‌های دوستی ایران با کشورهای دیگر است که می‌توانند در معرفی اشتراکات تاریخی، تمدنی و فرهنگی ایران با کشورهای پیرامونی نقش‌آفرینی کنند.

او افزود: در همین راستا، برنامه‌ریزی برای برگزاری هفته فرهنگی ایران در ترکمنستان با محوریت انجمن دوستی ایران و ترکمنستان در حال انجام است. تلاش می‌کنیم این رویداد تنها به یک برنامه محدود و کوتاه‌مدت تبدیل نشود، بلکه ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان‌های مختلف کشور نیز در آن حضور داشته باشند.

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور ادامه داد: در این برنامه تلاش می‌شود تشکل‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه‌های فرهنگی، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی از ۳۱ استان کشور مشارکت کنند تا مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی ایران در کشور میزبان معرفی شود.

کریمی‌کیا با اشاره به اشتراکات فرهنگی ایران و ترکمنستان، به‌ویژه در حوزه ادبیات فارسی و مشاهیر مشترک، اظهار کرد: پس از ترکمنستان، برنامه‌ریزی برای توسعه همکاری‌های فرهنگی با کشورهایی همچون ارمنستان نیز در دستور کار قرار دارد. در این مسیر، از تجربه همکاری‌های پیشین، از جمله برنامه‌های اجراشده در لبنان، استفاده خواهیم کرد.

توسعه دیپلماسی فرهنگی با مشارکت تشکل‌های مردمی

او با بیان اینکه دامنه این همکاری‌ها به کشورهای حوزه قفقاز، اوراسیا و کشورهای عربی نیز گسترش می‌یابد، گفت: ایران با کشورهای پیرامونی خود در زمینه‌های تاریخی، فرهنگی، ادبی و اجتماعی اشتراکات فراوانی دارد. افغانستان، پاکستان، هند، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان از جمله کشورهایی هستند که می‌توان همکاری‌های فرهنگی با آن‌ها را توسعه داد.

کریمی‌کیا با تأکید بر نقش تشکل‌های مردم‌نهاد در این فرایند افزود: تشکل‌های فعال در حوزه میراث فرهنگی و صنایع‌دستی می‌توانند در کنار فعالیت‌های داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز حضور مؤثرتری داشته باشند و به معرفی فرهنگ و تمدن ایران کمک کنند.

او ادامه داد: انجمن‌های دوستی می‌توانند نقش پل ارتباطی میان مردم ایران و دیگر کشورها را ایفا کنند. برای نمونه، توسعه همکاری با تاجیکستان و ازبکستان و فراهم کردن زمینه فعالیت متقابل تشکل‌های دو کشور، از جمله برنامه‌هایی است که در حال پیگیری آن هستیم.

میراث فرهنگی مشترک؛ فرصتی برای تقویت روابط منطقه‌ای

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور با اشاره به ثبت‌های مشترک میراث فرهنگی ایران و کشورهای دیگر اظهار کرد: برخورداری از میراث فرهنگی مشترک، فرصتی ارزشمند برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای است و نباید این موضوع صرفاً از منظر رقابت میان کشورها مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: ثبت مشترک عناصر فرهنگی و آیینی مانند نوروز نشان‌دهنده گستره تاریخی و فرهنگی این میراث و پیوندهای دیرینه میان ملت‌هاست. چنین ظرفیت‌هایی می‌توانند زمینه‌ساز برگزاری برنامه‌های مشترک فرهنگی، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و آیین‌های مردمی باشند.

کریمی‌کیا با اشاره به جایگاه ایران در همکاری‌های منطقه‌ای میراث فرهنگی گفت: حضور ایران در سازوکارهای بین‌المللی مرتبط با میراث فرهنگی، از جمله شورای حکام میراث ناملموس، فرصت مناسبی برای تقویت همکاری با کشورهای دیگر فراهم می‌کند. باید از این ظرفیت برای افزایش تعاملات فرهنگی و گسترش مشارکت تشکل‌های مردم‌نهاد بهره گرفت.

ضرورت معرفی مشاهیر و میراث مشترک ایران

او با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به اشتراکات فرهنگی ایران و کشورهای همسایه بیان کرد: با وجود نفوذ تاریخی زبان و ادبیات فارسی در بخش‌هایی از شبه‌قاره هند و کشورهای آسیای مرکزی، هنوز از ظرفیت‌های موجود برای برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و برنامه‌های مشترک فرهنگی به اندازه کافی استفاده نشده است.

کریمی‌کیا ادامه داد: بسیاری از شاعران، اندیشمندان و شخصیت‌های تاریخی که در کشورهای منطقه شناخته‌شده‌اند، در بخش‌هایی از ایران کمتر معرفی شده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که برای شناخت متقابل ملت‌ها و معرفی میراث مشترک، به برنامه‌ریزی هدفمندتر و مشارکت گسترده‌تر نهادهای فرهنگی نیاز داریم.

او با اشاره به ظرفیت استان‌هایی مانند خوزستان در این زمینه گفت: استان‌های ایران هرکدام دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمندی هستند و می‌توانند با تکیه بر اشتراکات تمدنی خود با کشورهای منطقه، زمینه برگزاری رویدادهای فرهنگی مشترک را فراهم کنند.

تشکل‌های مردم‌نهاد؛ مکمل دیپلماسی رسمی

معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور با بیان اینکه همکاری‌های فرهنگی می‌تواند به تقویت روابط میان ملت‌ها کمک کند، اظهار کرد: حتی در شرایطی که دولت‌ها با اختلاف‌نظرهایی مواجه هستند، فرهنگ می‌تواند زمینه گفت‌وگو، شناخت متقابل و تعدیل اختلافات را فراهم کند.

او افزود: برگزاری رویدادهای مشترک فرهنگی و معرفی میراث تاریخی ملت‌ها، علاوه بر تقویت همگرایی منطقه‌ای، می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند.

کریمی‌کیا همچنین با اشاره به فعالیت انجمن‌های بین‌المللی در کشور گفت: در حال حاضر، انجمن‌های بین‌المللی مرتبط با ایران با حدود ۸۰ کشور فعالیت دارند و حوزه فعالیت آن‌ها موضوعاتی از جمله مسائل اجتماعی و حقوق بشر را دربرمی‌گیرد. برخی از این تشکل‌ها نیز از جایگاه‌ها و ظرفیت‌های مشورتی در نهادهای بین‌المللی برخوردارند.

او در پایان تأکید کرد: تشکل‌های مردم‌نهاد، به‌ویژه مجموعه‌های فعال در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظرفیت ارزشمندی برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران در عرصه بین‌المللی دارند. تقویت این تشکل‌ها و فراهم کردن زمینه مشارکت آن‌ها در برنامه‌های مشترک با کشورهای دیگر می‌تواند به گسترش دیپلماسی فرهنگی و معرفی بهتر میراث تاریخی و تمدنی ایران کمک کند.

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